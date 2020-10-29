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Факти / Lifestyle
Всесвітній день боротьби з інсультом: симптоми, ознаки та лікування захворювання

Всесвітній день боротьби з інсультом: симптоми, ознаки та лікування захворювання

До Всесвітнього дня боротьби з інсультом Факти ICTV розповідають про цю хворобу, її симптоми та лікування, а також про те, як надати першу допомогу, аби не нашкодити людині.

Що таке інсульт

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. Захворювання пов’язане з браком кровотоку та відмиранням ділянки тканини мозку. Це може призвести до порушення мовлення, м’язової сили, координації рухів. Також інсульт може призвести до летального наслідку.

Симптоми інсульту

  • Нерухомі кінцівки.
  • Раптова загальмованість і сонливість.
  • Погіршення зору, роботи мовленнєвого апарату.
  • Втрата чутливості в тілі.
  • Головний біль, який супроводжується нудотою.
  • Втрата рівноваги та орієнтації у просторі.

Ознаки інсульту в іншої людини

Щоб розпізнати інсульт в іншої людини,  необхідно провести досить простий тест – FAST (Обличчя (Face) – Рука (Arm) – Мовлення (Speech) – Час (Time)).

  • Обличчя – потрібно попросити людину посміхнутися. Через інсульт може спостерігатися асиметрія обличчя.
  • Рука – попросіть підняти руки. Якщо у людини інсульт, то у неї вийде підняти лише одну руку.
  • Мовлення – людині варто промовити своє ім’я, адресу, дату народження. У багатьох під час інсульту простежується порушення мовлення.
  • Час – якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак,  негайно викликайте швидку.

Що робити до прибуття швидкої допомоги, якщо у людини інсульт

Людину варто спочатку заспокоїти. Якщо є можливість, то варто виміряти артеріальний тиск.

Якщо у потерпілого блювання, то покладіть його на бік і підкладіть руку під голову. Важливо, щоб шия у людини не згиналася, аби не погіршувати кровотік хребетних артерій.

Якщо є проблеми з диханням – розстібніть сорочку,  послабте краватку, приберіть з рота сторонні предмети. Також спробуйте забезпечити людину свіжим повітрям, якщо це сталося у приміщенні.

Лікування інсульту

Лікуванням інсульту займаються неврологи. Є методи лікування, які дозволяють зупинити негативний вплив на організм.

Тромболізис – не дає остаточно загинути тканині мозку – тобто розвинутися інфаркту мозку, якщо введений в перші 4,5 год після виникнення симптомів.

Операція з механічного видалення тромбу – метод екстреного видалення тромбу для того, аби не дати розвинутися інсульту в період так званого терапевтичного вікна (9 год), коли симптоми інсульту вже є, але зона інфаркту ще не сформувалася.

Для відновлення організму після інсульту необхідний курс ЛФК-терапії.

Якщо інфаркт уже сформувався, то тканина мозку гине назавжди. Способів її відновити не існує. Поновити рухові та розумові функції можна, якщо сусідні нервові клітини зберегли нейропластічність і можуть на себе взяти функцію відмерлих. Однак для цього знадобиться тривала реабілітація.

Реабілітація після інсульту

Після інсульту на пацієнта чекає поетапна і тривала реабілітація:

  • дієта;
  • рухова, мовна та медикаментозна реабілітація;
  • соціальна і психологічна реадаптація.

Також під час реабілітації вдаються до лікувальних масажів.

Профілактика інсульту

Найважливіше під час профілактики інсульту – уважне ставлення до стрибків артеріального тиску.

Тиск вище 160/90 збільшує ймовірність судинної катастрофи у чотири рази.

Аби знизити ризик інсульту, варто відмовитися від куріння, алкоголю та їжі, яка підвищує  рівень загального холестерину і ліпопротеїнів низької щільності.

Також інсульт можуть спровокувати нераціональне харчування, надмірна вага, низька фізична активність, психоемоційне напруження.

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