Що таке інсульт

Людину варто спочатку заспокоїти. Якщо є можливість, то варто виміряти артеріальний тиск.

Якщо у потерпілого блювання, то покладіть його на бік і підкладіть руку під голову. Важливо, щоб шия у людини не згиналася, аби не погіршувати кровотік хребетних артерій.

Якщо є проблеми з диханням – розстібніть сорочку, послабте краватку, приберіть з рота сторонні предмети. Також спробуйте забезпечити людину свіжим повітрям, якщо це сталося у приміщенні.