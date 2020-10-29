Що таке інсульт
Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. Захворювання пов’язане з браком кровотоку та відмиранням ділянки тканини мозку. Це може призвести до порушення мовлення, м’язової сили, координації рухів. Також інсульт може призвести до летального наслідку.
Симптоми інсульту
- Нерухомі кінцівки.
- Раптова загальмованість і сонливість.
- Погіршення зору, роботи мовленнєвого апарату.
- Втрата чутливості в тілі.
- Головний біль, який супроводжується нудотою.
- Втрата рівноваги та орієнтації у просторі.
Ознаки інсульту в іншої людини
Щоб розпізнати інсульт в іншої людини, необхідно провести досить простий тест – FAST (Обличчя (Face) – Рука (Arm) – Мовлення (Speech) – Час (Time)).
- Обличчя – потрібно попросити людину посміхнутися. Через інсульт може спостерігатися асиметрія обличчя.
- Рука – попросіть підняти руки. Якщо у людини інсульт, то у неї вийде підняти лише одну руку.
- Мовлення – людині варто промовити своє ім’я, адресу, дату народження. У багатьох під час інсульту простежується порушення мовлення.
- Час – якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак, негайно викликайте швидку.
Що робити до прибуття швидкої допомоги, якщо у людини інсульт
Людину варто спочатку заспокоїти. Якщо є можливість, то варто виміряти артеріальний тиск.
Якщо у потерпілого блювання, то покладіть його на бік і підкладіть руку під голову. Важливо, щоб шия у людини не згиналася, аби не погіршувати кровотік хребетних артерій.
Якщо є проблеми з диханням – розстібніть сорочку, послабте краватку, приберіть з рота сторонні предмети. Також спробуйте забезпечити людину свіжим повітрям, якщо це сталося у приміщенні.
Лікування інсульту
Лікуванням інсульту займаються неврологи. Є методи лікування, які дозволяють зупинити негативний вплив на організм.
Тромболізис – не дає остаточно загинути тканині мозку – тобто розвинутися інфаркту мозку, якщо введений в перші 4,5 год після виникнення симптомів.
Операція з механічного видалення тромбу – метод екстреного видалення тромбу для того, аби не дати розвинутися інсульту в період так званого терапевтичного вікна (9 год), коли симптоми інсульту вже є, але зона інфаркту ще не сформувалася.
Для відновлення організму після інсульту необхідний курс ЛФК-терапії.
Якщо інфаркт уже сформувався, то тканина мозку гине назавжди. Способів її відновити не існує. Поновити рухові та розумові функції можна, якщо сусідні нервові клітини зберегли нейропластічність і можуть на себе взяти функцію відмерлих. Однак для цього знадобиться тривала реабілітація.
Реабілітація після інсульту
Після інсульту на пацієнта чекає поетапна і тривала реабілітація:
- дієта;
- рухова, мовна та медикаментозна реабілітація;
- соціальна і психологічна реадаптація.
Також під час реабілітації вдаються до лікувальних масажів.
Профілактика інсульту
Найважливіше під час профілактики інсульту – уважне ставлення до стрибків артеріального тиску.
Тиск вище 160/90 збільшує ймовірність судинної катастрофи у чотири рази.
Аби знизити ризик інсульту, варто відмовитися від куріння, алкоголю та їжі, яка підвищує рівень загального холестерину і ліпопротеїнів низької щільності.
Також інсульт можуть спровокувати нераціональне харчування, надмірна вага, низька фізична активність, психоемоційне напруження.