Восени, окрім коронавірусу, українців атакують застуда та грип, тому важливо зміцнювати імунітет. Травниця Наталія Земна для захисту від будь-яких інфекцій радить вживати сезонні ягоди, а також продукти, що містять фітонциди.

Калина : користь і як вживати

– Калина потрібна, щоб взимку не хворіти, щоб застуди не було та вірусних захворювань, і взагалі, щоб мати силу та наснагу, – розповіла вона у коментарі Фактам ICTV.

За її словами, зривати калину краще після морозів – коли ягоди позбудуться неприємної гіркоти.

– Коли грип і застуда, треба калину заварювати з гілочками і листям. Вона містить дуже багато вітаміну С. Заварили чай, додали меду, лягли, вкуталися, пропітніли, вранці встаєте вже здорові, – запевнила травниця.

Чим корисна горобина

Проте перевагу вона надає червоній горобині, оскільки вона є сильним бактерицидним засобом.

А ще горобина корисна дітям для зору – треба з’їдати вранці 10 ягід, і людям з хворими суглобами (ревматизм, артрит, артроз), бо ця ягода відмінно усуває запальні процеси.

– Її листя також має цілющі властивості – ним треба полоскати рота, лікувати грибкові ураження. Для цього треба просто залити його окропом, настояти і робити ванночки або полоскання, – розповіла Земна.

Обліпиха на зиму

З обліпихи, яку травниця називає сонячною ягодою, не тільки варять варення, роблять желе і вичавлюють сік, з її листя та ягід також заварюють чай.

– Ягоди обліпихи мають протизапальні та бактерицидні властивості, а також є дуже сильним засобом для регенерації. Якщо у людини є рани, опіки, обмороження, тобто постраждали тканини, то олія з цієї ягоди відновлює їх, – розповіла вона.

Земна наголошує, що обліпиха перевершує усі осінні ягоди тим, що у ній велика кількість вітаміну С, що поєднується з каротином. Проте, щоб каротин перетворився на вітамін А, його треба вживати з олією. А унікальність цієї ягоди у тому, що все це у ній є.

Фітонциди проти грипу і ГРВІ

Для боротьби з сезонними вірусами травниця рекомендує брати продукти, які містять багато фітонцидів – речовин, що вбивають або гальмують зростання мікроорганізмів.

Вони є в цибулі, часнику, хріні, капусті, хвої сосни.

– Грип боїться фітонцидів, – запевнила вона і дала кілька простих порад.

Коли є температура, треба змастити підошви часником, розтертим з сіллю, вкутатися і пропітніти.

Якщо ж з’явився нежить, тобто вірус вже потрапив на слизову оболонку, натріть цибулину і додайте до неї солі – на столову ложку натертої цибулі чайну ложку. Цією сумішшю змастіть турундочки і вставте у ніздрі.

А з хріну можна робити хрінники – так само натерти, додати солі і змастити підошви.

Квашена капуста незамінна для зміцнення імунітету, який залежить від роботи кишково-шлункового тракту на 85%.

Завдяки ферментації вітаміни у такій капусті набираються сили, тобто квашена значно корисніша за свіжу.

Буряк врятує від нежитю. Для цього його треба зварити, вичавити сік і закапати носа.

Прості поради під час застуди та для зміцнення імунітету

Найкращий напій під час вірусних захворювань – чай з імбиром. Для цього треба покласти шматочок кореня в чашку, потовкти, додати меду та лимон.

До страв із м’яса треба додавати хрін, цибулю, часник, а також капусту. Зокрема, капуста з цибулею підсилюють секреторну діяльність шлунку та підвищують кислотність, що важливо для перетравлювання їжі.

Селера – незамінна приправа до страв, бо її листя містить 40 смакових компонентів. Взимку її неможливо зберегти, проте є коренеплід. Він також дуже сильний, особливо корисний для чоловічої сили.

Чай із хризантеми радить пити усім, особливо людям похилого віку, у яких є проблеми з кровообігом головного мозку – хвороби Паркінсона, Альцгеймера, розсіяний склероз. Для цього треба зробити заварку з трьох середніх квіток і пити чай протягом дня.

Полин однолітній теж придатний для заварювання чаю. Це дуже хороша профілактика вірусних захворювань.

П’ять порад для зміцнення імунітету восени – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.