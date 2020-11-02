Хто ризикує швидше заразитися Covid-19? Ми спробували це з’ясувати в авторитетних лікарів та вчених.

Перш за все, має значення близькість контакту. Раніше були побоювання, що заразитися можна від поверхонь. Але з’ясувалося: в цьому випадку шанси значно менші.

У зоні ризику люди старшого віку. І це дуже контрастує з тим же грипом. Там група небезпеки діти та вагітні. Пацієнти до 30 років, вагітні жінки та діти переносять Covid-19 легше.

Лікарі вже зрозуміли, кого обирає коронавірус найперше і хто переносить хворобу найважче. Впливають попередні діагнози.

Це пацієнти з групи ризику, наприклад, з цукровим діабетом. До інших пацієнтів, наприклад, з онкологічними захворюваннями, з кардіологічними захворюваннями.

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Але залишається дуже багато загадок, які вченим досі незрозумілі. Ще недавно говорили про колективний імунітет,який може врятувати людство. Тобто, коли 70% перехворіють на Covid. Але дослідження Лондонського імперського коледжу довели – за чотири місяці у третини одужавших цей імунітет чомусь зникає.

Запитання, яке хвилює багатьох. Якщо вже мав діагноз коронавірус, то які шанси заразитися вдруге.

— Якщо антитіла зникнуть, це зовсім не означає, що при повторній зустрічі з вірусом ви одразу захворієте, каже вірусолог Алла Мироненко. Повинна спрацювати клітинна пам’ять.

Утім, кілька випадків повторного зараження в Україні вже зафіксовано. І щодо цього лікарі досі розходяться у поглядах.

В Україні багато і тих, хто взагалі не знає, чи інфікований він, чи ні. В оману вводять тести. Вони можуть показувати весь час негативний результат.

Епідемії вже 9 місяців, а вчені досі розводять руками. З коронавірусом купа незрозумілого. Тому головний метод – стримувати його поширення.

Коли навіть наука не в силі пояснити парадокси коронавірусу, зрозуміло одне – прості правила захисту можуть зменшити ризик складних проблем зі здоров’ям.

Вакцина від коронавірусу

В Ізраїлі розпочали тестування вакцини від коронавірусу на людях. У першому етапі братимуть участь 80 добровольців, у грудні кількість збільшиться до 960. Якщо все пройде за планом, у квітні-травні залучать 30 тис. охочих.

Виробник препарату – Ізраїльський інститут біологічних досліджень, підконтрольний Міністерству оборони. До цього тестування проводили на тваринах, наразі настав час перейти на наступний етап.