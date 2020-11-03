Пандемія коронавірусу може вплинути на психічне здоров’я не лише через соціальні та економічні наслідки. Сам Covid-19 може атакувати мозок і викликати в ньому психоневрологічні симптоми.

Такого висновку дійшли німецькі вчені.

Згідно з дослідженням, побічними ефектами пандемію можуть стати занепокоєння, пригнічений настрій, розгубленість та безсоння.

Особливо високий ризик психологічних наслідків для хворих, які потрапляли у лікарні.

– Якщо вони інфіковані, вони потрапляють у потенційно небезпечну для життя ситуацію. Вони потрапляють у відділення інтенсивної терапії, їх потрібно лікувати інвазивно, проводити вентиляцію – це впливає на психіку, – розповідає член правління Німецького товариства психіатрії та психотерапії, психосоматики та неврології Майєр-Лінденберг.

Кілька досліджень, проведених в Китаї, показали, що практично у всіх таких пацієнтів були симптоми стресового розладу.

Однак психічне здоров’я тих, хто не інфікований, також може постраждати від наслідків страхів і обмежень контактів, пов’язаних з пандемією.

Президент Федеральної палати психотерапевтів Дітріх Мунц зазначає, що ізоляція через коронавірус стресово давалась підліткам і молодим людям.

– Молодим людям потрібно ще більше соціальних контактів зі своїми однолітками, – пояснює він.

Ще одне дослідження показало, що люди з меншими фінансовими ресурсами в США схильні до більш високого ризику депресії під час пандемії.

Вчені дали низку порад про те, як впоратися з психологічними наслідками карантину:

фільтрувати інформацію;

Вчені наголошують, що варто довіряти лише перевіреним джерелам, аби не піддаватись різним маніпуляціям.

спілкуватися з друзями;

Важливо вийти з ізоляції, спілкуватися з друзями та родиною, аби не почуватися самотнім.

розпорядок дня;

Впоратись зі стресом допомагає звичайне планування дня, регулярний сон, усвідомлення, що є речі, які вам під силу контролювати.

фізична активність.

Це допоможе не лише тримати свій організм у тонусі, а й відволікатися хоча б на певний час від серйозних проблем.

Смертність серед вагітних

Дослідники Центру з контролю і профілактики захворювань в США виявили, що ризик смерті від Covid-19 вдвічі вищий у вагітних жінок.

Крім того, вчені з’ясували, що серед вагітних жінок 1,1% потрапили в реанімацію. Водночас серед невагітних інтенсивної терапії потребували тільки 0,4% жінок.

Джерело: Welt