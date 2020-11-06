Майже без симптомів: науковці дослідили випадки повторного зараження Covid-19

Імунна реакція на Covid-19 після одужання від коронавірусу зміцнюється та діє ефективніше.

Такими результатами досліджень поділилися американські науковці.

Зазначається, що імунітет запам’ятовує вірус, і після можливого повторного інфікування покращує якість антитіл та ефективніше реагує на Covid-19.

– Після зникнення інфекції імунна система припиняє свою роботу, але вона запам’ятовує вірус, зберігаючи так звані Т-клітини пам’яті та В-клітини пам’яті. Якщо вірус повернеться, вони одразу починають діяти, – йдеться у дослідженні.

Наразі невідомо, скільки часу триває пам’ять імунітету, однак науковці університету Рокфеллера в Нью-Йорку мають надії, що це може тривати роками.

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Зазначається, що крихітні частинки коронавірусу або фрагменти білка від його неактивних частинок вірусу після одужання можуть залишатися в кишечнику пацієнтів і, очевидно, допомагають підтримувати пам’ять імунної системи.

Залишки вірусу не вважаються шкідливими.

Дослідження таким чином пояснює, чому повторні випадки зараження коронавірусом у світі залишаються одиничними.

Оцінивши дані американців, британський науковець Арне Акбар порівняв імунітет людини з армією, яка відступає, коли загроза закінчується, але залишається підготовленою до майбутнього вторгнення.

– Після повторного зараження необхідно, щоб армія була знову сформована дуже швидко, і це саме те, що виявили колеги з США.

Covid-19 спричиняє неврологічні хвороби

У липні британські науковці зробили чергове відкриття – коронавірус провокує хвороби, пов’язані з неврологією.

Усі 11 учасників дослідження з підтвердженим Covid-19 мали неврологічні проблеми, зокрема, судоми, біль в очах, неконтрольовані скорочення м’язів та навіть епілептичні напади.

Науковці прийшли до висновків, що неврологічні ускладнення у пацієнтів з Covid-19 спровоковані імунною реакцією на коронавірус.