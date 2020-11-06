В Україні щодня збільшується кількість хворих на коронавірус. У групі ризику не тільки дорослі та люди похилого віку. Лише за минулу добу Covid-19 підтвердили у 304 дітей.

Лікар-педіатр Денис Бойчук розповів, як зрозуміти, що дитина захворіла на коронавірус, у який спосіб укріпити імунітет і чи потрібно вакцинуватися.

Як відрізнити грип від Covid-19 у дитини і чи потрібно робити тест

Якщо ми говоримо про грип, то у дитини різко підвищується температура до 39°, може з’являтися біль у м’язах кінцівок, в’ялість. Але варто звернути увагу, що для грипу не характерний нежить.

Для коронавірусу характерні інші симптоми – втрата смаку і нюху, інколи може бути головний біль. У дітей він проходить у значно легшій формі, про це навіть свідчить нижча частота госпіталізацій.

Якщо ви відчуваєте слабкість, нездужання, втрату нюху і смаку, тоді потрібно здати ПЛР-тест, щоб підтвердити коронавірус.

Як зміцнити імунітет

Я завжди відповідаю, що є три звичайні способи. По-перше, потрібно захиститися від конкретних хвороб, тобто вакцинуватися. По-друге, любити себе і, по-третє, не робити дурниць, зокрема не нехтувати правилами особистої гігієни.

Під категорію любити себе потрапляє також вакцинація. Не потрібно шкодувати грошей на щеплення від грипу чи пневмококової інфекції. Бо вакцина коштує дешевше, ніж подальше лікування, якщо ви захворієте.

Які народні методи лікування справді працюють, а що є міфом

Дієвими є поради пити багато рідини, чаю зокрема. Це справді дуже важливо, адже коли людина хворіє, то втрачає воду в організмі. Тоді кров стає густішою, а захисні антитіла не можуть швидко потрапити до вогнища захворювання і почати боротися з інфекційним процесом.

Також є дослідження, які показують, що мед зменшує тривалість і перебіг кашлю у дорослих і дітей, якщо вживати його на ніч один раз. Але дітям має бути більше одного року і вони до цього повинні вже спробувати мед, оскільки існує ризик зараження ботулізмом.

А от міфом є те, що під час застуди не можна гуляти. Навпаки, потрібно максимально часто дихати повітрям, щоб зменшити концентрацію вірусу в будинку, якщо ваш стан це дозволяє робити. Ще одним поширеним стереотипом є те, що взимку або коли людина хворіє не можна їсти морозиво.

Як поводитися батькам, якщо вони захворіли

Якщо хтось із батьків підозрює, що у нього може підтвердитися Covid-19, то потрібно намагатися ходити у масці вдома. Також у кожного повинен бути власний набір посуду і засобів гігієни, наприклад, рушників.

Крім того, потрібно використовувати одноразові хустинки, максимально часто провітрювати приміщення, підтримувати температуру в будинку в межах 18-20°C.

Поради напередодні епідсезону

Пораджу більше гуляти, відпочивати, менше стресувати, загартовувати організм, пити вітамін D і любити себе.

Оскільки осінь – один з найбільш небезпечних періодів для гострих респіраторних захворювань, потрібно захистити свій організм і підготувати його до зими. Які методи зміцнення імунітету радять фахівці і що каже народна медицина – читайте у нашому матеріалі.