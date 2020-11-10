У Харківській області з 2013 року не фіксували випадків правця, але днями в Красноградському районі захворів 10-річний хлопчик.

Епідеміологи встановили, що хлопчик підхопив правець приблизно наприкінці жовтня, коли наступив ногою на цвях у дворі приватного будинку.

Травма, на перший погляд, була незначна, але 6 листопада стан дитини різко погіршився. З’явився гострий тягнучий біль у нижній кінцівці, утруднене дихання і судоми. Тому хлопчика терміново госпіталізували. Лікарі поставили йому діагноз правець.

Читайте: Що таке правець: види, симптоми та лікування

Правець – гостра інфекційна хвороба, виникає внаслідок проникнення збудника в організм через пошкоджену шкіру або слизові оболонки, може привести до смерті.

А єдиний спосіб захиститися від правця – вакцинація. У календарі щеплень вакцинацію від правця роблять у 2, 4, 6 і 18 місяців, у 6 і 16 років, а потім кожні 10 років.

Джерело: Харківський лабораторний центр МОЗ