Без запашної олії не обходиться жоден обід. Але тільки тоді, коли купуємо якісний товар. Як же зрозуміти, за що платимо? Ми зібрали поради фахівців, щоб зберегти свої гроші та здоров’я.

Традиційна олія для українців – соняшникова. Через неврожай ціна на насіння одразу підскочила вгору. Вже зараз літр олії коштує від 30 до 50 грн.

Аби перевірити якість вирушаємо на ринок з експертом з прав споживачів. Нормальне масло немає запаху.

Олія буває двох видів: нерафінована, тобто неочищена, та рафінована. Виявляється, вона проходить 4 етапи очищення. Саме така олія підходить для смаження. Нерафіновану використовувати категорично не можна.

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Як перевіряти якість олії в домашніх умовах? Ви можете поставити її в холодильник, якщо з’явиться осад, то олія добра.

Соняшникова олія багата на вітамін Е, а оливкова на вітамін К. Дієтологи переконують: оливкова олія може запобігти інфарктам та інсультам.

Маркування екстра вірджін.

Це означає – свіжо вичавлена, тому ціна маленькою не може бути.

Літр справжньої оливкової олії коштує мінімум 300 грн. За статистикою, майже кожна друга пляшка оливкової олії в Україні – це фальсифікат.

Порада від фахівців – завжди звертайте увагу на термін зберігання на етикетці. Багато виробників пишуть без консервантів, термін придатності 24 місяці. Але справжня олія через 4 місяці біде гірка.

Деякі виробники вказують рівень кислотності. Бажано від 1 до 1,5%. Все що вище – не рекомендовано. Олія не любить світла, а тому зберігати треба тільки в темному місці. І важливо, у випадку з оливковою, велике значення має запах. Ми не маємо відчувати гіркого запаху. Ми повинні бачити густу консистенцію.

Але не тільки оливкова входить в моду. Стають популярними й зовсім незвичайні олії. Найпопулярніші це льон, конопля і розторопша – робить регенерації клітин печінки.

Як обрати якісну оливкову олію

Шість тисяч років тому на острові Крит вперше вичавили олію із оливок. З того часу це продукт номер один у Греції, Іспанії та Італії. Саме звідти переважно і імпортують олію до України.

Зрозуміти якісна оливкова олія чи сурогат неважко, а смак залежить від регіону, де вирощують оливки.

Медичні властивості оливкової олії визнавав сам Гіппократ. Продукт уповільнює процеси старіння. Європейці додають його майже у все, що можна з’їсти.