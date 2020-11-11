Противірусний препарат Ремдесивір у квітні 2020 року МОЗ вніс до національного протоколу лікування Covid-19, а в жовтні Україна закупила 28,2 тис. флаконів. Перша партія вже надійшла, її почали розподіляти між лікарнями в регіонах.

Один флакон Ремдесивіру обійшовся бюджету в $24,25 (687 грн). За даними держпідприємства Медичні закупівлі України, під час переговорів вдалося знизити ціну в чотири рази.

Вартість одного флакона виробництва Gilead Sciences становить $390.

Що це за препарат

Компанія Gilead Sciences розробила Ремдесивір для лікування гепатиту С, але він виявився неефективним. Його намагалися застосовувати для боротьби з лихоманкою Ебола, але теж невдало.

А після спалаху коронавірусу препарат пройшов успішні випробування в США і внесений в національний протокол лікування Covid-19. Нині він дозволений для лікування нової інфекції в 50 країнах, зокрема в ЄС, Австралії, Великій Британії, Ізраїлі, Японії, Сінгапурі, ОАЕ і Таїланді.

Ремдесивіром після зараження коронавірусу лікували американського президента Дональда Трампа.

Сумнівна ефективність

Дослідження американських вчених, в якому взяли участь 1 062 пацієнти, підтвердили, що Ремдесивір знижує смертність і скорочує час одужання пацієнтів, хворих на коронавірус.

Не погоджуються з ними експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, які провели своє дослідження.

Вони випробували препарат на 11 тис. добровольців, і стверджують, що він майже не впливає на ризик померти через ускладнень Covid-19 і не прискорює процес одужання.

Більш того, пацієнти, що приймали Ремдесивір, страждали порушеннями в роботі нирок.