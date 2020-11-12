У Німеччині 12 листопада лікарі із клініки Шаріте підтвердили інфікування хантавірусом у країні. Спеціалісти зазначили, що це перший випадок інфікування саме у Німеччині, ба більше вірус не завезений з-за кордону.
24 березня у Китаї була зафіксована смерть людини від хантавірусу, переданого людині від мишей. У провінції Юньнань людина, в якої виявили хантавірус, померла в автобусі під час поїздки у провінцію Шаньдун, де вона працювала.
Хантавірусом людина може заразитися в результаті контакту з гризунами або їхньою сечею, слиною або калом. Людина заражається аерозольним шляхом під час вдихання пилу, що містить частинки слини, сечі.
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Нової епідемії боятися не варто, бо хантавірус не передається від людини до людини.
Симптоми хантавірусу
Хвороба починається з лихоманки, ознобу, болю у м’язах або шлунково-кишкових симптомів, але може швидко прогресувати до захворювання, що становить загрозу для життя.
Симптоми хантавірусного легеневого синдрому зазвичай з’являються через 2-4 тижні, але можуть з’явитися і через тиждень, і через 6 тижнів після впливу вірусу.
На Полтавщині виявили гарячку Західного Нілу
У вересні у Зінківському районі Полтавської області чоловік захворів на лихоманку Західного Нілу. Це небезпечна хвороба, що передається через укуси комарів.
Хворого з температурою 39 градусів госпіталізували до лікарні. Методом імунофлюоресценції у чоловіка виявили антитіла IgG до вірусу Західного Нілу.