У Німеччині 12 листопада лікарі із клініки Шаріте підтвердили інфікування хантавірусом у країні. Спеціалісти зазначили, що це перший випадок інфікування саме у Німеччині, ба більше вірус не завезений з-за кордону.

24 березня у Китаї була зафіксована смерть людини від хантавірусу, переданого людині від мишей. У провінції Юньнань людина, в якої виявили хантавірус, померла в автобусі під час поїздки у провінцію Шаньдун, де вона працювала.

Хантавірусом людина може заразитися в результаті контакту з гризунами або їхньою сечею, слиною або калом. Людина заражається аерозольним шляхом під час вдихання пилу, що містить частинки слини, сечі.

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Нової епідемії боятися не варто, бо хантавірус не передається від людини до людини.

Симптоми хантавірусу

Хвороба починається з лихоманки, ознобу, болю у м’язах або шлунково-кишкових симптомів, але може швидко прогресувати до захворювання, що становить загрозу для життя.

Симптоми хантавірусного легеневого синдрому зазвичай з’являються через 2-4 тижні, але можуть з’явитися і через тиждень, і через 6 тижнів після впливу вірусу.

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