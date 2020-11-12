Чому виникає пневмонія?
Пневмонія – це гостре інфекційне запалення легень. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання.
При захворюванні в альвеолах накопичуються слиз та рідина, які викликають біль при диханні та обмежують надходження кисню.
Найчастіше збудниками є бактерії, віруси, грибки та деякі найпростіші мікроорганізми. Найпоширенішою причиною вірусної пневмонії є гостра вірусна хвороба з групи ГРВІ.
Причиною розвитку бактеріальної пневмонії найчастіше стають пневмококи (Streptococcus Pneumoniaе) та гемофільна паличка типу Б (Haemophilus Influenzae Type B (Hib).
Нерідко пневмонія розвивається як ускладнення кору чи краснухи.
Які симптоми пневмонії?
Більшість симптомів вірусної та бактеріальної форм пневмонії схожі.
Найчастіше проявляються такі симптоми пневмонії:
- кашель;
- утруднене дихання;
- висока температура тіла (+39° градусів);
- прискорене дихання;
- втягнення грудної клітки – під час вдихання повітря западає нижня її частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);
- свистячі хрипи під час дихання (частіше при вірусних інфекціях).
Не завжди при пневмонії наявні абсолютно усі із зазначених симптомів.
Які ускладнення дає пневмонія?
До легеневих ускладнень відносять:
- набряк легень;
- обструктивний синдром;
- абсцесс;
- гангрена легені;
- гостра дихальна недостатність;
- ексудативний плеврит.
Серед позалегеневих ускладнень пневмонії часто розвивається:
- гостра серцево-легенева недостатність;
- ендокардит;
- міокардит;
- менінгіт;
- гломерулонефрит;
- інфекційно-токсичний шок;
- анемія.
Чим коронавірусне ускладнення відрізняється від решти пневмоній?
Пневмонія, яку спричиняє Covid-19, не реагує на антибіотики або антибактеріальні препарати, як інші види цієї хвороби.
У випадку з коронавірусною інфекцією, як правило, уражені всі легені, а не тільки невеликі частини.
– Після того, інфекція вже в легенях, і якщо охоплює і альвеоли, то перша реакція організму – спроба знищити вірус і обмежити його реплікацію.
У свою чергу це спричиняє колапс імунітету, адже антитіл проти коронавірусу немає, – пояснила терапевт Марія Стадницька.
Яка діагностика пневмонії?
Для діагностики у лікарні застосовують рентгенографію легень та бактеріологічний посів мокротиння.
Також можливе проходження комп’ютерної томографії. Але діагноз ставить тільки лікар.
Лікувати пневмонію самостійно небезпечно. Лише фахівець може призначити лікування.
Як запобігти пневмонії?
Екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун дає вісім порад, як можна запобігти пневмонії:
- вакцинуйтесь від грипу. Це суттєво знижує ризик захворіти на ГРВІ та отримати пневмонію;
- вакцинуйте дітей та дорослих старших 65 років від пневмококової інфекції. Така вакцинація дуже бажана людям із хронічними хворобами легень і курцям;
- вакцинуйтесь від кашлюка, кору чи вітрянки. Вони можуть дати поштовх пневмонії. Знову ж таки, допоможе вакцинація. Навіть від вітрянки є вакцина, яка необхідна жінкам, що не хворіли на вітрянку і планують завагітніти;
- вакцинуйте дітей від гемофільної інфекції b;
- мийте руки з милом, водою і достатнього довго;
- киньте курити. Курці суттєво вразливіші до хвороб нижніх дихальних шляхів, і мають важчий перебіг;
- їжте просту свіжу їжу, овочі та фрукти. Вони дадуть всі необхідні нутрієнти та мікроелементи;
- будьте фізично активними. М’язам потрібні навантаження, а легеням — достатня вентиляція свіжим повітрям.