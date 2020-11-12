Що варто знати про пневмонію: види, симптоми та лікування

На 12 листопада припадає Світовий день боротьби з пневмонією. Ця хвороба є однією з найпоширеніших у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожні 20 секунд від цієї інфекції помирає одна дитина у світі.

За період з січня по серпень 2020 року, від пневмонії в Україні померло 4 026 людей.