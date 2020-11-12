В Україні поки немає хворих на грип – Ляшко

В Україні за тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіло 170 тис. осіб.

Водночас у країні поки немає випадків грипу, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

30% усіх хворих ГРВІ – це діти до 17 років.

– За даними нашого дозорного епідеміологічного нагляду, зараз в Україні циркуляція вірусів грипу не виявлено, – сказав Ляшко.

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При цьому низький рівень перевищення епідпорогу вже зафіксовано у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях.

– Це свідчить, що ситуація ускладняється, крім коронавірусної хвороби, ще й іншими респіраторними вірусними інфекціями, – додав санлікар.

Вакцинація від грипу

До України завезли 665 тис. доз вакцин проти грипу.

З початку епідсезону проти грипу вакциновано 50 143 особи, з яких 20 тисяч – за останній тиждень. Також сьогодні завершується доставка першої партії в 40 тис. доз вакцин проти грипу по регіонах України.

Сьогодні вакцину отримує остання область – Чернівецька.