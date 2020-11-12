Збільшення грудей: чи знижується чутливість і коли потрібно змінювати імпланти

Український пластичний хірург і онкомамолог з 13-річним досвідом Андрій Якобчук відповів на популярні запитання щодо пластичних операцій зі збільшення грудей.

Щодо того, чи потрібно проводити заміну грудних імплантів через деякий час, лікар відповів, що все залежить від виробника.

У його практиці траплялися випадки, коли їх потрібно було замінювати через кілька років.

– Але водночас у моїй практиці є пацієнти, які понад 25 років ходять з силіконовими грудьми, і у них все гаразд.

Читайте: Чому дівчата після пластичної операції виглядають однаково: думка хірурга

На запитання, чи може після операції знижуватися чутливість грудей, Якобчук відповів, що все залежить від імплантів та лікаря.

– Силікон тисне на нервові сполучення та тканини грудей, тому це може впливати. Груба робота лікаря також руйнує нервові корінці, які відповідають за чутливість. Але в будь-якому разі все залежить від якості імпланту та професійності лікаря.

За його словами, операцію зі збільшення грудей можна проводити тим, хто переніс рак молочної залози. Існує два варіанти проведення такого хірургічного втручання.

У Британії почали змінювати форму очей

Влітку британські жінки масово почали звертатися до хірургів. Популярною стала зміна форми очей на так звані лисячі очі.

Коштує така операція приблизно $628, а триває протягом 30 хв.