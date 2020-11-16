Коронавірус у дитини: як лікувати і коли викликати швидку

Як лікувати коронавірус у дитини – питання, яке хвилює українських батьків. Будь-які заходи, спрямовані на протидію Covid-19, залежать від ступеню захворювання малюка.

Під час легкого перебігу хвороби важливо контролювати температуру.

– Якщо ми говоримо про легкий ступінь тяжкості, то лише симптоматична терапія, адекватне пиття, адекватне харчування. Під час температури вище 38,5 – парацетамол або нестероїдні протизапальні препарати, – розповів лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров.

Читайте: Лікування коронавірусу у домашніх умовах: кому не потрібна госпіталізація

Під час середнього та складного перебігу треба дотримуватися таких же заходів, однак також важливо контролювати частоту дихання та сатурацію, щоб не пропустити можливі ускладнення.

За словами лікаря, якщо сатурація знижується менше 92%, то треба одразу викликати швидку.

Лікування Covid-19

МОЗ України схвалив використання реконвалесцентної плазми для лікування хворих на коронавірус.

Оновлений протокол затвердили 11 листопада 2020 року.

Детальніше про лікування коронавірусу читайте на Фактах ICTV.