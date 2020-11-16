Вакцина проти коронавірусу від компанії Moderna надходитиме на американський ринок. На розробку цього препарату США виділяли федеральне фінансування.

Небагатьом країнам вона може виявитися не по кишені, пише британська газета The Guardian.

– До кінця року компанія націлена на те, щоб передати на американський ринок 20 млн доз вакцини, – наголошується в матеріалі.

У Moderna заявляють про ціну у $37 за одну дозу. Це дорожче, ніж у Johnson&Johnson $10 і Pfizer $20.

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– З огляду на ціну і зв’язки з американською адміністрацією, решті світу доведеться почекати. А країни з низьким рівнем доходу населення, ймовірно, повинні будуть зайнятися пошуком альтернативних вакцин, – підкреслює видання .

Серед переваг вакцини – вона годиться для людей старше 65 років. Побічні ефекти від препарату – нетривалі і несильні.

Вакцину, за словами розробників, можна зберігати місяць при температурі від 2 до 8 градусів. Це вигідно відрізняє її від вакцини компаній Pfizer і BioNTech, яку необхідно зберігати при температурі від -70 до -80 градусів за Цельсієм.

Хто отримає вакцину першим

ВООЗ розраховують, що перші поставки вакцини проти коронавірусу розпочнуться вже у першій половині 2021 року.

Однак вони будуть досить обмеженими, через що речовину першими мають отримати люди, які перебувають у групі ризику.