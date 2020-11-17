Стан тяжкохворих на коронавірус пацієнтів може погіршуватися раптово, через що людина помирає. У таких випадках навіть реанімація є неефективною.

Через це під час захворювання на Covid-19 важко прогнозувати подальший перебіг хвороби.

– Стан таких хворих може погіршуватися просто раптово, на очах. Відносно задовільні показники насичення гемоглобіном артеріальної крові знижуються за півхвилини-хвилини до критичних. Ймовірно, це пов’язано з тромбоемболією дрібних гілок легеневої артерії. Сатурація падає менше 20, 10. Реанімація є неефективною, людина помирає, – пояснює лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров.

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Через це важливо під час перших же симптомів звертатися до лікаря і лікуватися лише під наглядом спеціаліста.

Смертність від коронавірусу в Україні

За час пандемії коронавірус забрав життя 9 856 українців.

За останню добу померло 159 людей.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.