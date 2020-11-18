Чим заїдати стрес під час карантину: поради Супрун

Під час карантину споживання некорисної їжі зросло щонайменше втричі – це наслідки стресу, який посилюють заборони та страх зараження, розповіла колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

– Вафлі, батончики, чіпси, сухарики, крекери, попкорн, тістечка, мафіни, цукерки – не найкращі опції, аби влаштувати поживний перекус. Особливо, в умовах карантину (навіть вихідного дня), коли бракує руху та активності, а вихід на вулицю часто завершується походом в магазин, аби поповнити саме такі запаси вдома, – написала вона соцмережі.

За її словами, наслідком вживання такої їжи буде погіршення самопочуття та зайві сантиметри на талії.

Тому радить заміняти такі перекуси звичайною водою, а також фруктами, горіхами, молочними продуктами, цільнозерновим, житнім хлібом та сухарями.

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– Не купуйте шкідливі снеки і солодощі взагалі та не запасайте їх вдома чи в шухляді на роботі. Буде менша спокуса їх споживати, – наголошує Супрун.

Хворим на Covid-19 заборонені солодощі

Вживання солодощів та низька фізична активність ускладнюють перебіг захворювання на Covid-19, заявив недавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, потрібно звести до мінімуму вживання вуглеводів – особливо солодких, тому що вони згущують кров.

Джерело: Уляна Супрун