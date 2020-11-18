PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Андрій Жигайло |

Китайська вакцина CoronaVac пройшла перший та другий етап випробувань

Китайська вакцина CoronaVac продемонструвала ефективність на першій і другій фазах клінічних випробувань.

Вакцина проти коронавірусу отримані результати, що свідчать, що її можна використовувати у екстрених випадках, повідомляє ВВС.

За словами дослідників, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech викликала швидку імунну відповідь під час випробувань за участю близько 700 осіб.

Читайте: Вакцина проти Covid-19 від Moderna спершу поставлятиметься тільки у США – The Guardian

Оголошення було зроблено після того, як розробники вакцини в Європі і США повідомили про успішні випробування на пізніх стадіях.

Індійська вакцина проти Covid-19

Індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech розпочала третю фазу клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу.

У цих випробуваннях братимуть участь 26 тис. добровольців. У компанії зазначили, що їм буде зроблено дві внутрішньом’язові ін’єкції з інтервалом приблизно 28 днів.

Джерело: ВВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка