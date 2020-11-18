Китайська вакцина CoronaVac пройшла перший та другий етап випробувань

Китайська вакцина CoronaVac продемонструвала ефективність на першій і другій фазах клінічних випробувань.

Вакцина проти коронавірусу отримані результати, що свідчать, що її можна використовувати у екстрених випадках, повідомляє ВВС.

За словами дослідників, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech викликала швидку імунну відповідь під час випробувань за участю близько 700 осіб.

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Оголошення було зроблено після того, як розробники вакцини в Європі і США повідомили про успішні випробування на пізніх стадіях.

Індійська вакцина проти Covid-19

Індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech розпочала третю фазу клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу.

У цих випробуваннях братимуть участь 26 тис. добровольців. У компанії зазначили, що їм буде зроблено дві внутрішньом’язові ін’єкції з інтервалом приблизно 28 днів.