Під час пандемії коронавірусу в Європі збільшився показник споживання антибіотиків, через що існує ризик формування у людей стійкості до протимікробних препаратів. Через це вони не зможуть допомогти хворим, коли це дійсно буде необхідно. Це може мати катастрофічні наслідки.
У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що останнім часом люди почали частіше приймати препарати, 79-96% з них навіть не хворіли на коронавірус, а робили це для профілактики.
Крім того, у лікарнях 75% пацієнтам з Covid-19 видавалися такі препарати, однак потребували їх лише 15%.
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Водночас фахівці ВООЗ заявляють: антибіотики не лікують коронавірус, не потрібні вони і для профілактики захворювання. Їх можна приймати під час Covid-19 лише тоді, коли є супутні бактеріальні інфекції або ускладнення.
В організації закликають не займатися самолікуванням і не пити антибіотики без потреби.
Антибіотики під час коронавірусу
Антибіотики – протибактерійні препарати, які не лікують вірусні інфекції, до яких належить Covid-19.
За словами лікаря Івана Сороки, лише в окремих випадках хворим необхідні ці препарати, їх призначає лікар.
Детальніше про вживання антибіотиків під час кононавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ВООЗ