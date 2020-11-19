Скільки може тривати імунітет до коронавірусу – дослідження

Ранні дослідження показують, що імунітет до коронавірусу в декого може тривати більше шести місяців, а, можливо, навіть роки, якщо врахувати всі компоненти імунної пам’яті організму.

У дослідженні Інституту імунології Ла-Хойя і Медичної школи Ікана на горі Синай взяли участь 185 дорослих у віці від 19 до 81 року зі США, які одужали від Covid-19. У більшості дорослих була легка форма захворювання.

Нове дослідження, яке не рецензувалося і не публікувалося в наукових журналах, включає в себе аналіз декількох частин імунної пам’яті з плином часу: антитіл, В-клітин і Т-клітин.

Учені виявили, що антитіла до короновірусу “були довговічні” з “помірним зниженням”, що виникає у шість-вісім місяців після інфікування.

Дослідники також виявили, що B-клітини пам’яті були виявлені майже у всіх випадках Covid-19, і з плином часу спостерігалося збільшення їхньої кількості.

Дослідники ідентифікували два типи Т-клітин, та їхні дані припускають, що “пам’ять Т-клітин може досягти більш стабільного плато або більш повільної фази розпаду не раніше, ніж через шість місяців після зараження”.

Це дослідження має свої обмеження, зокрема й те, що необхідні додаткові дослідження для визначення того, чи з’являться аналогічні результати серед більшої групи людей протягом більшої кількості часових періодів.

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Інше дослідження про імунітет до коронавірусу

Те, що імунна система запам’ятовує коронавірус, підтверджують дослідники університету Рокфеллера в Нью-Йорку.

За даними вчених, крихітні частинки коронавірусу після одужання можуть залишатися в кишечнику пацієнтів, що допомагає зберігати імунітет.

Водночас дослідники не змогли сказати, скільки триватиме захист від нового зараження.

Джерело: biorxiv.org,