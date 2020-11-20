Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, скільки коштує ведення хворих коронавірусом в Україні.

За його словами, це приблизно 38 тис. грн на людину, сказав він сказав в ефірі одного з ток-шоу.

Ляшко підкреслив, що ця сума розрахована на пацієнта середньої тяжкості.

Читайте: Ляшко назвав ціну вакцини від коронавірусу

– Це без урахування хворих, які перебувають в реанімації, там набагато важче, – розповів Ляшко.

Вакцина проти Covid-19

У першій половині 2021 року 4 млн українців отримають безкоштовну вакцину від коронавірусу. Насамперед препарат отримають медики, вчителі, правоохоронці та літні люди. Серед цих категорій отримані вакцини розподілять рівномірно.

Таку можливість Україна отримала через Механізм глобального розподілу вакцин.