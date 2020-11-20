Люди з Covid-19 найбільш заразні у перші дні після появи симптомів – дослідження

Люди з коронавірусом найбільш заразні є упродовж перших п’яти днів після появи симптомів.

Вчасна самоізоляція має вирішальне значення для переривання поширення вірусу, йдеться у дослідження вчених, опублікованому у журналі Lancet.

Науковці проаналізували 79 глобальних досліджень, у яких брали участь госпіталізовані пацієнти з симптомами, у яких вже був позитивний результат тесту.

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Дослідники брали зразки вірусів із горла хворих до дев’яті днів після появи у них симптомів і потім розмножували вірус. Виявилось, що кількість частинок РНК вірусу у зразках людей досягала свого максимуму на момент появи симптомів чи упродовж п’яти днів після їх появи.

Крім того, неактивні фрагменти РНК вірусу знаходили у горлі та носі у середньому до 17 днів після появи симптомів. Дослідники кажуть, що попри те, що неактивні фрагменти довго зберігаються в організмі, їх активності не знайшли вже після дев’яти днів після появи симптомів.

Тому вчені зробили висновок, що більшість людей вже не сильно заразні у цей період.

У цьому дослідженні не розглядали безсимптомних пацієнтів. Водночас автори попереджають, що інші наукові роботи показали — люди можуть інфікувати інших до появи симптомів.

Де найбільше інфікуються Covid-19

За даними дослідження Урядової медичної служби Великої Британії Public Health England, більшість людей інфікуються коронавірусною хворобою під час походу в супермаркет.

Експерти проаналізували ланцюжок заражень майже 130 тис. осіб, які підхопили хворобу у період з 9 до 15 листопада.

Джерело: Lancet