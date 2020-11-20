Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує використовувати препарат Ремдесивір у лікуванні хворих на Covid-19.
Експерти заявили, що в цей час немає доказів того, що препарат покращує стан пацієнтів, повідомили у ВООЗ.
Рекомендації ВООЗ проти використання препарату були розроблені у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC).
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– Не рекомендується використання незалежно від тяжкості захворювання, – заявили експерти.
В експертну групу входили 28 експертів в області клінічної допомоги, четверо пацієнтів і один фахівець з етики. У рамках Програми солідарності ВООЗ вони досліджували на 7 тис. пацієнтах дію препарату.
Група з розробки керівних принципів визнала, що необхідні додаткові дослідження, особливо для забезпечення більшої правдивості доказів для конкретних груп пацієнтів.
Ремдесивір є у протоколі МОЗ України
МОЗ вніс до національного протоколу лікування Covid-19 противірусний препарат Ремдесивір у квітні 2020 року.
У жовтні Україна закупила 28,2 тис. флаконів. Перша партія вже надійшла, її почали розподіляти між лікарнями в регіонах.
До слова, саме цей препарат нахвалював президент США Дональд Трамп, який нібито саме ним вилікувався від коронавірусу.
Джерело: ВООЗ