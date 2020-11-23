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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Віталій Плахта |

Не коронавірус: названо основну небезпеку для здоров’я жителів Європи

Багато європейських громадян піддаються шкідливим, а іноді й незаконним рівням забруднення, незважаючи на прогрес у поліпшенні якості повітря в останні роки.

Забруднення повітря залишається найбільшим ризиком для здоров’я жителів Європи, йдеться у звіті Європейської агенції з охорони довкілля (ЕЕА).

Згідно з останньою оцінкою, в 2018 році від шкідливих викидів передчасно померли 417 тис. європейців з 41 країни, де проводився моніторинг – на 60 тис. менше, ніж у 2009 році.

Пандемія коронавірусу вплинула на ситуацію

Аналіз EEA підтвердив, що забруднення повітря в Європі різко впало у квітні 2020 року, особливо в Італії та Іспанії, оскільки заходи щодо стримування пандемії Covid-19 обмежили економічну активність, що забруднює навколишнє середовище, і скоротили використання транспорту.

Читайте: Як правильно носити медичну маску та рукавички – рекомендації МОЗ

Якість повітря в Києві

Наприкінці жовтня в світовому рейтингу за рівнем забрудненості повітря Київ посідав четверте місце, трохи нижче індійського Делі.

Станом на 23 листопада, Київ перебуває на 39-й позиції.

Не коронавірус: названо основну небезпеку для здоров’я жителів Європи

Джерело: Іqair EEA

Фото: Dreamstime

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