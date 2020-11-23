Під час фіксування симптомів захворювання є низка ліків, які у жодному разі не можна самостійно прописувати, купувати та приймати їх.

Про це повідомила лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської лікарні №17 Світлана Гук під час брифінгу мера Києва Віталія Кличка 23 листопада.

– Дуже не раджу самостійно приймати такі препарати, як антибіотики, гормони чи кроворозріджувальні. Для них мають бути чіткі показання, – повідомила Світлана Гук.

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Без додаткової консультації лікаря пацієнт може самостійно приймати певний перелік препаратів, серед яких вітаміни та жарознижувальні. Однак краще цього також не робити.

– Пацієнт може дома приймати препарати на кшталт вітамінів D, С, цинку, жарознижуючих засобів, пити чаї – калина, малина, – зазначила лікар.

За її словами, пацієнт може самостійно лікуватися під час незначних симптомів, але, якщо є висока температура, яка не збивається, з’являється задишка, набряки ніг, кровохаркання, обов’язково треба звертатися до лікаря.

Самолікування під час коронавірусу

Лікарі не радять займатися самолікуванням під час коронавірусу.

Такі хворі навіть з легкими симптомами мають перебувати під наглядом своїх сімейних лікарів.

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