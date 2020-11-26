Під час новорічних та різдвяних свят лікарі не радять вживати алкоголь українцям, у яких фіксуються ознаки захворювання – коронавірусу, грипу чи ГРВІ.

Спиртне може погіршити стан хворого.

– Не варто пити під час захворювання. Це додаткове навантаження на організм, на печінку. Організм намагається боротися з вірусом, а тут ще має боротися з алкоголем. Це не рекомендовано, – говорить сімейний лікар Дарина Дмитрієвська.

Читайте: Часник, промивання носа та ультрафіолетова лампа – 14 міфів про коронавірус

Водночас порушується діагностика, через що лікареві складно буде допомогти пацієнту.

– У разі погіршення стану лікар не зможе з’ясувати, це через алкоголь чи через вірус, – додає фахівець.

Невелику кількість алкоголю можуть собі дозволити лише хворі, у яких фіксуються легкі симптоми. Крім того, людина не має вживати паралельно які-небудь лікарські засоби.

– Якщо людина може обмежитися келихом сухого вина на свято, то страшного нічого не буде. Але не більше. Але це дозволено, якщо немає високої температури, задишки, ознак важкого стану, – підсумовує Дарина Дмитрієвська.

Симптоми коронавірусу

Фахівці назвали найбільш поширені ознаки захворювання на Covid-19.

Серед них – висока температура, сухий кашель та ускладнене дихання.

Детальніше про симптоми коронавірусу читайте на Фактах ICTV.