Через брак фізичних навантажень у світі за рік помирають до 5 млн людей. Такі цифри наводить Всесвітня організація охорони здоров’я.

– Фізична активність будь-якого типу і тривалості може покращити здоров’я і самопочуття. Якщо ви проводите багато часу сидячи на роботі або в школі, вам потрібно більше фізичних навантажень, щоб протистояти руйнівним наслідкам пасивного способу життя, – заявив директор департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров’я Руедігер Крех.

Крім того, згідно з підрахунками ВООЗ, наразі 25% дорослих і 80% молоді відчувають брак фізичної активності, а ситуація з коронавірусом лише погіршила ситуацію.

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ВООЗ радить дорослим приділяти фізичним навантаженням 2-2,5 години в тиждень, а підліткам – 1 годину в день.

Це допоможе уникнути серцевого нападу, діабету, раку, депресії, тривожності і покращить роботу мозку.

За час карантину з’явилася ще одна шкідлива звичка – заїдати стрес. Однак вафлі, батончики, сухарики, крекери, попкорн, тістечка – не найкращі продукти для поживного перекусу.

Чим заїдати стрес під час карантину – читайте в матеріалі.

Джерело: ВООЗ