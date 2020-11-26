Недоношені діти втричі частіше потрапляють до лікарень – дослідження

За даними великого оксфордського дослідження, недоношені діти в три рази частіше потрапляють до лікарні з інфекціями у більш пізньому дитинстві.

Ризики для здоров’я, пов’язані з народженням раніше за 37 тижнів (більш ніж за три тижні до нормального гестаційного періоду в 40 тижнів), знижуються в міру дорослішання дітей.

Однак, за даними дослідників Оксфордського університету, кількість госпіталізацій серед дітей у віці від семи до десяти років була в три рази вищою серед тих, хто народився дуже рано, до 28 тижнів.

Причинами багатьох госпіталізацій є інфекції, а також респіраторні та шлунково-кишкові захворювання.

Дослідники проаналізували дані про більш ніж мільйон дітей, що народилися в лікарнях у період з 1 січня 2005 року до 31 грудня 2006 року.

Читайте: Пандемія Covid-19: ООН попереджає про появу втраченого покоління

– Наші результати показують, що гестаційний вік при народженні є сильним предиктором дитячих хвороб, причому ті, хто народився вкрай недоношеними, піддаються найбільшому ризику госпіталізації в дитинстві, – сказала керівник дослідження професор Марія Квіглі.

Як зрозуміти, що у дитини Covid-19

Щоб не сплутати грип та Covid-19 у дитини, слід звернути увагу на симптоми останнього вірусу.

Слабкість, нездужання, втрата нюху і смаку – це ті сигнали, які свідчать про необхідність зробити дитині ПЛР-тест.