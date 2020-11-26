Після перенесення коронавірусної хвороби у деяких людей може фіксується виражена втомлюваність, яка може тривати до двох тижнів.

Це нормальна реакція, адже організм ослаблений боротьбою з вірусом. Через це йому необхідний час для того, щоб адаптуватися.

– Необхідні поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі, – коментує лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров.

Читайте: Що має бути в аптечці під час Covid-19 та чому не треба квапитись з КТ

Крім того, рекомендується дотримуватися режиму дня, висипатися і не зловживати шкідливими звичками. Це допоможе організму швидше відновитися після коронавірусу.

Самолікування під час коронавірусу

Лікарі радять не займатися самолікування під час захворювання на коронавірус.

Під час фіксування перших симптомів варто звертатися до фахівця.

Детальніше про лікування коронавірусу читайте на Фактах ICTV.