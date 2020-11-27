Кілька людей, які перенесли коронавірус, розповіли, що після хвороби у них випадали зуби – без болю і крові, а також підвищувалася чутливість ясен.

Їхні історії публікує видання The New York Times, проте поки немає досліджень, які підтверджують, що саме Covid-19 викликав проблеми з зубами.

Наприклад, американка Фара Хемілі з Нью-Йорка Фара Хемілі перехворіла ще навесні, а в листопаді несподівано втратила зуб.

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Лікарі вважають, що, скоріше за все, існуючі стоматологічні проблеми у людей могли посилитися на тлі коронавірусу.

Симптоми коронавірусу Covid-19

Список симптомів, які фіксуються у хворих на коронавірус, стає дедалі ширшим, науковці постійно роблять нові відкриття.

Однак головними і найбільш характерними проявами хвороби є температура, втрата нюху і ускладнене дихання.

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