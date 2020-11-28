Лікарі не рекомендують поєднувати вживання алкоголю та будь-яких лікарських препаратів, зокрема антибіотиків.

Таке поєднання може негативно вплинути на здоров’я людини та значно погіршити її стан.

– Будь-які ліки не рекомендовано поєднувати з алкоголем, тому що є неочікувані взаємодії, – пояснює сімейний лікар Дарина Дмитрієвська.

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За її словами, спиртне може ліквідовувати властивості лікарських препаратів.

– Дія ліків може знищуватися алкоголем, тобто людина приймає препарати, а вони не діють, – додає сімейний лікар.

Крім того, поєднання може нашкодити людині.

– Деякі комбінації ліків та спиртного можуть провокувати негативні наслідки – від алергії до шлунково-кишкової кровотечі, – підсумовує Дарина Дмитрієвська.

Якщо ж людина не приймає жодних ліків, але у неї фіксуються симптоми захворювання, а саме висока температура, ускладнене дихання, слабкість, їй також варто відмовитися від алкоголю. Спиртне може погіршити стан здоров’я.

Чи можна пити під час коронавірусу

Фахівці не радять вживати алкоголь під час захворювання на коронавірус, грип чи ГРВІ.

Спиртне може ускладнити перебіг захворювання та порушити діагностику.

Детальніше про вживання алкоголю під час захворювання на коронавірус, грип, ГРВІ читайте на Фактах ICTV.