Медики, люди, які вже перехворіли на коронавірус, та й небайдужі українці зіштовхуються із панічним страхом захворіти.

Вони часто миють руки, обробляють усе антисептиком та міряють температуру мало не щохвилини. Будь-яке відхилення від норми змушує їх впадати в паніку.

Українці почали масово скуповувати в аптеках вітаміни, заспокійливі та антидепресанти. А у психіатрів зросла кількість тривожних пацієнтів.

Для деяких людей пандемія стала поштовхом до набагато серйозніших проблем із психічним здоров’ям. І це зараз реальна світова проблема, кажуть фахівці.

Тому лікарі радять не зациклюватись на пошуках симптомів Covid-19, стежити за своїм здоров’ям, але знати у цьому міру. Також спеціалісти наголошують, що не потрібно часто вимірювати температуру тіла, адже її підвищення може залежати від багатьох чинників. Краще стежити за рівнем кисню у крові.

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Також фахівці звертають увагу на поганий вплив стресів на наш імунітет. А тому, щоб уникнути нервування варто спробувати дихальні вправи, йогу, спорт та перегляд фільмів.

Також спробуйте розважити себе та більше займайтесь улюбленими справами. Максимально наповніть своє життя позитивом.

Отже, коли підкрадається тривога, головне – не панікувати. Бо паніка, як відомо, поганий радник.

Також науковці з Оксфордського університету та НІПЛ Оксфордського центру біомедичних досліджень охорони здоров’я зробили висновки, що захворювання на коронавірус збільшує ризик розвитку психічних розладів у людини. Водночас і психічний розлад збільшує шанс захворіти на Covid-19.