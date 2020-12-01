PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Дячкіна |

Передається через оральний секс, презервативи та кашель – 7 міфів про СНІД

1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Вірус імунодефіциту людини, як і раніше, є проблемою загальносвітового масштабу.

ВІЛ неможливо визначити за зовнішнім виглядом. Фахівці стверджують, що кожна друга ВІЛ-інфікована людина не здогадується про свою хворобу.

Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – привернути увагу суспільства до цієї проблеми. На жаль, багато людей ще й досі вважають, що ВІЛ-інфіковані є небезпечними для усього суспільства.

Аби спростувати таку думку, ми розібрали для вас найпопулярніші міфи про ВІЛ та СНІД.

  • ВІЛ передається під час поцілунку, кашлю та чхання

Віл не передається через слину, мокротиння, сльози, піт чи сечу. Так само абсолютно безпечними є обійми та рукостискання.

  • Заразитись можна через побутові предмети: посуд, одяг, телефон, унітаз

Заразитися так неможливо, як і через їжу, що приготувала ВІЛ-інфікована людина.

  • Оральний секс не може бути причиною зараження

Будь-який сексуальний контакт (анальний, вагінальний, оральний) без презервативу може стати причиною зараження.

  • Презервативи не захистять від інфікування

Чоловічі латексні презервативи є надійним способом захисту від ВІЛ-інфекції у жінок і чоловіків. Вони на 85% захищають від хвороб, що передаються статевим шляхом.

Читайте: ВІЛ і СНІД: у чому різниця

  • ВІЛ не передається від матері до дитини

ВІЛ передається під час вагітності, пологів та грудного вигодовування від інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.

  • ВІЛом не можна заразитись у салонах краси

Будь-які інструменти, які використовують кілька разів для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер якісно простерилізував інструменти.

  • ВІЛ можна підхопити через укуси комах

Тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту, тому заразитися через укуси комарів, мух, клопів, собак та диких тварин неможливо.

Як займатися сексом і не захворіти на ВІЛ

Заразитися ВІЛ можна через контакт здорової людини з інфікованою спермою чи вагінальним секретом. Такий шлях передачі інфекції є найпоширенішим.

Чи можна займатися сексом і не захворіти на ВІЛ, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка