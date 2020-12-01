1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Вірус імунодефіциту людини, як і раніше, є проблемою загальносвітового масштабу.
ВІЛ неможливо визначити за зовнішнім виглядом. Фахівці стверджують, що кожна друга ВІЛ-інфікована людина не здогадується про свою хворобу.
Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – привернути увагу суспільства до цієї проблеми. На жаль, багато людей ще й досі вважають, що ВІЛ-інфіковані є небезпечними для усього суспільства.
Аби спростувати таку думку, ми розібрали для вас найпопулярніші міфи про ВІЛ та СНІД.
- ВІЛ передається під час поцілунку, кашлю та чхання
Віл не передається через слину, мокротиння, сльози, піт чи сечу. Так само абсолютно безпечними є обійми та рукостискання.
- Заразитись можна через побутові предмети: посуд, одяг, телефон, унітаз
Заразитися так неможливо, як і через їжу, що приготувала ВІЛ-інфікована людина.
- Оральний секс не може бути причиною зараження
Будь-який сексуальний контакт (анальний, вагінальний, оральний) без презервативу може стати причиною зараження.
- Презервативи не захистять від інфікування
Чоловічі латексні презервативи є надійним способом захисту від ВІЛ-інфекції у жінок і чоловіків. Вони на 85% захищають від хвороб, що передаються статевим шляхом.
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- ВІЛ не передається від матері до дитини
ВІЛ передається під час вагітності, пологів та грудного вигодовування від інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.
- ВІЛом не можна заразитись у салонах краси
Будь-які інструменти, які використовують кілька разів для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер якісно простерилізував інструменти.
- ВІЛ можна підхопити через укуси комах
Тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту, тому заразитися через укуси комарів, мух, клопів, собак та диких тварин неможливо.
Як займатися сексом і не захворіти на ВІЛ
Заразитися ВІЛ можна через контакт здорової людини з інфікованою спермою чи вагінальним секретом. Такий шлях передачі інфекції є найпоширенішим.
Чи можна займатися сексом і не захворіти на ВІЛ, читайте у матеріалі Фактів ICTV.