1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Вірус імунодефіциту людини, як і раніше, є проблемою загальносвітового масштабу.

ВІЛ неможливо визначити за зовнішнім виглядом. Фахівці стверджують, що кожна друга ВІЛ-інфікована людина не здогадується про свою хворобу.

Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – привернути увагу суспільства до цієї проблеми. На жаль, багато людей ще й досі вважають, що ВІЛ-інфіковані є небезпечними для усього суспільства.

Аби спростувати таку думку, ми розібрали для вас найпопулярніші міфи про ВІЛ та СНІД.

ВІЛ передається під час поцілунку, кашлю та чхання

Віл не передається через слину, мокротиння, сльози, піт чи сечу. Так само абсолютно безпечними є обійми та рукостискання.

Заразитись можна через побутові предмети: посуд, одяг, телефон, унітаз

Заразитися так неможливо, як і через їжу, що приготувала ВІЛ-інфікована людина.

Оральний секс не може бути причиною зараження

Будь-який сексуальний контакт (анальний, вагінальний, оральний) без презервативу може стати причиною зараження.

Презервативи не захистять від інфікування

Чоловічі латексні презервативи є надійним способом захисту від ВІЛ-інфекції у жінок і чоловіків. Вони на 85% захищають від хвороб, що передаються статевим шляхом.

Читайте: ВІЛ і СНІД: у чому різниця

ВІЛ не передається від матері до дитини

ВІЛ передається під час вагітності, пологів та грудного вигодовування від інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.

ВІЛом не можна заразитись у салонах краси

Будь-які інструменти, які використовують кілька разів для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер якісно простерилізував інструменти.

ВІЛ можна підхопити через укуси комах

Тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту, тому заразитися через укуси комарів, мух, клопів, собак та диких тварин неможливо.

Як займатися сексом і не захворіти на ВІЛ

Заразитися ВІЛ можна через контакт здорової людини з інфікованою спермою чи вагінальним секретом. Такий шлях передачі інфекції є найпоширенішим.

Чи можна займатися сексом і не захворіти на ВІЛ, читайте у матеріалі Фактів ICTV.