PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Всесвітній день боротьби зі СНІДом: що потрібно знати і як не заразитися

Всесвітній день боротьби зі СНІДом: що потрібно знати і як не заразитися

Щороку 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його головна мета – звернути увагу суспільства на цю проблему.

За оцінками ВООЗ, Україна продовжує залишатись регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ серед країн Центральній Європи та Східної Азії.

Факти ICTV розповідають, чим відрізняються ВІЛ і СНІД, як можна виявити хворобу і як захиститися.

Чим ВІЛ відрізняється від СНІДу?

ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини, який вражає і поступово знищує клітини імунної системи, які захищають організм від інфекцій. Якщо не проходити курс лікування, то ВІЛ призводить до розвитку СНІДу протягом 8-10 років або навіть швидше.

СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Це вже комплекс захворювань, які розвиваються через руйнування вірусом (ВІЛ) імунної системи.

Скільки людей в Україні хворіють на ВІЛ/СНІД?

За інформацією Центру громадського здоров’я, лише кожна друга ВІЛ-інфікована людина знає про свій позитивний статус і звертається до лікарів. Кожен сотий громадянин України у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ.

Згідно з офіційними статистичними даними, з 1987 по травень 2019 року у країні офіційно зареєстровано 341 084 випадки ВІЛ-інфекції серед громадян України, зокрема 114 487 випадків захворювання на СНІД.

Як передається ВІЛ?

Вірус імунодефіциту передається через:

  • кров та інші рідини з видимими домішками крові;
  • сперму;
  • вагінальні виділення;
  • незахищений секс;
  • нестирильні інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання;
  • під час вагітності, пологів, грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичних заходів.

Джерелом інфекції не можуть бути виділення з носа, мокротиння, піт, сльози, сеча, блювотні маси чи слина. Тому ВІЛ не передається під час поцілунку, кашлю чи чхання.

Так само абсолютно безпечними є обійми і рукостискання. Не можна заразитися вірусом через побутові предмети – посуд, одяг, телефон.

Як виявити захворювання?

Виявити ВІЛ може лише спеціальний аналіз крові. Результат швидкого тесту готовий уже за 15 хвилин.

Однак навіть якщо ви отримали негативний результат не варто забувати про період вікна – час з моменту інфікування до можливості виявити вірус становить три-шість місяців. Тому лікарі рекомендують зробити повторний аналіз.

Симптоми ВІЛ на ранніх стадіях:

  • загальна слабкість, постійне нездужання, занепад сил;
  • періодично з’являються висипання на шкірних покривах і слизових;
  • збільшення лімфатичних вузлів;
  • збільшення печінки і селезінки.

Безоплатні швидкі тести на ВІЛ є в усіх регіонах України. Їх можна зробити як у спеціальних центрах, які можна знайти за посиланням, так і у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Як лікують ВІЛ/СНІД?

На жаль, повністю вилікувати захворювання неможливо. Але якщо ВІЛ-інфекцію діагностувати вчасно, можна оперативно розпочати антиретровірусну терапію. Вона допоможе збільшити тривалість життя хворого.

В Україні антиретровірусні препарати є доступними для кожної людини з ВІЛ та надаються безкоштовно.

Як захиститися від ВІЛ/СНІДу?

Щоб не заразитися, потрібно:

  • використовувати презервативи, утримуватись від сексу з незнайомими партнерами;
  • стежити, щоб для ін’єкцій використовувались лише одноразові стерильні шприци і голки, а інструменти для пірсингу, татуювань, манікюру – стерилізувались;

Щоб ВІЛ-інфікована мати не могла заразити дитину, лікарі проводять антиретровірусне лікування жінки під час вагітності та пологів, призначають кесарів розтин та рекомендують штучне вигодовування.

Теги: ,
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка