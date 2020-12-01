Чим ВІЛ відрізняється від СНІДу?
ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини, який вражає і поступово знищує клітини імунної системи, які захищають організм від інфекцій. Якщо не проходити курс лікування, то ВІЛ призводить до розвитку СНІДу протягом 8-10 років або навіть швидше.
СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Це вже комплекс захворювань, які розвиваються через руйнування вірусом (ВІЛ) імунної системи.
Скільки людей в Україні хворіють на ВІЛ/СНІД?
За інформацією Центру громадського здоров’я, лише кожна друга ВІЛ-інфікована людина знає про свій позитивний статус і звертається до лікарів. Кожен сотий громадянин України у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ.
Згідно з офіційними статистичними даними, з 1987 по травень 2019 року у країні офіційно зареєстровано 341 084 випадки ВІЛ-інфекції серед громадян України, зокрема 114 487 випадків захворювання на СНІД.
Як передається ВІЛ?
Вірус імунодефіциту передається через:
- кров та інші рідини з видимими домішками крові;
- сперму;
- вагінальні виділення;
- незахищений секс;
- нестирильні інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання;
- під час вагітності, пологів, грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичних заходів.
Джерелом інфекції не можуть бути виділення з носа, мокротиння, піт, сльози, сеча, блювотні маси чи слина. Тому ВІЛ не передається під час поцілунку, кашлю чи чхання.
Так само абсолютно безпечними є обійми і рукостискання. Не можна заразитися вірусом через побутові предмети – посуд, одяг, телефон.
Як виявити захворювання?
Виявити ВІЛ може лише спеціальний аналіз крові. Результат швидкого тесту готовий уже за 15 хвилин.
Однак навіть якщо ви отримали негативний результат не варто забувати про період вікна – час з моменту інфікування до можливості виявити вірус становить три-шість місяців. Тому лікарі рекомендують зробити повторний аналіз.
Симптоми ВІЛ на ранніх стадіях:
- загальна слабкість, постійне нездужання, занепад сил;
- періодично з’являються висипання на шкірних покривах і слизових;
- збільшення лімфатичних вузлів;
- збільшення печінки і селезінки.
Безоплатні швидкі тести на ВІЛ є в усіх регіонах України. Їх можна зробити як у спеціальних центрах, які можна знайти за посиланням, так і у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.
Як лікують ВІЛ/СНІД?
На жаль, повністю вилікувати захворювання неможливо. Але якщо ВІЛ-інфекцію діагностувати вчасно, можна оперативно розпочати антиретровірусну терапію. Вона допоможе збільшити тривалість життя хворого.
В Україні антиретровірусні препарати є доступними для кожної людини з ВІЛ та надаються безкоштовно.
Як захиститися від ВІЛ/СНІДу?
Щоб не заразитися, потрібно:
- використовувати презервативи, утримуватись від сексу з незнайомими партнерами;
- стежити, щоб для ін’єкцій використовувались лише одноразові стерильні шприци і голки, а інструменти для пірсингу, татуювань, манікюру – стерилізувались;
Щоб ВІЛ-інфікована мати не могла заразити дитину, лікарі проводять антиретровірусне лікування жінки під час вагітності та пологів, призначають кесарів розтин та рекомендують штучне вигодовування.