ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини, який вражає і поступово знищує клітини імунної системи, які захищають організм від інфекцій. Якщо не проходити курс лікування, то ВІЛ призводить до розвитку СНІДу протягом 8-10 років або навіть швидше.

СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Це вже комплекс захворювань, які розвиваються через руйнування вірусом (ВІЛ) імунної системи.