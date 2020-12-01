Як схуднути за місяць в домашніх умовах – секрети і поради дієтолога

Перед різними подіями люди часто ставлять собі за мету скинути зайву вагу. Мовляв, з понеділка чи першого числа починати справу легше.

Однак далеко не всі досягають бажаного результату.

До Нового року залишився рівно місяць, а отже є не так багато часу, щоб підкорегувати свою фігуру. А головне, зробити це без шкоди для здоров’я.

Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-дієтологом Оксаною Скиталінською та розібралися, як безпечно схуднути за місяць вдома.

Раціон

Основне правило схуднення – дотримуватися дефіциту калорій, тобто витрачати більше, ніж ви споживаєте.

Однак треба зважати, що калорійність раціону для кожної людини своя. Норма залежить від багатьох чинників: статі, віку, зросту, стану здоров’я, активності.

Щоб вирахувати свою приблизну добову норму калорій та дефіцит, можна скористатися онлайн-калькулятором.

Якщо у вас немає проблем зі здоров’ям, варто забути про перекуси і залишити три основні приймання їжі. Водночас краще відмовитись від каш, а на гарнір надати перевагу овочам: тушкованим, запеченим, вареним чи сирим (смажити можна лише з мінімальною кількістю олії).

У раціоні також мають бути білкові продукти: яйця, куряче м’ясо, риба, гриби.

– Щоб довести справу до кінця, важливо відмовитися від швидких вуглеводів – усього, що пов’язано з білим борошном, а також від цукерок та шоколаду. Ці продукти піднімають рівень глюкози в крові, який потім різко падає, і від цього хочеться з’їсти ще більше, – наголошує дієтолог.

Правила раціону на день

На сніданок може бути сирна запіканка, омлет з овочами чи овочевий салат з м’ясною паровою котлетою. На обід – овочевий суп із тих овочів, які можна їсти сирими. На вечерю краще обрати термічно оброблені овочі. На десерт можуть бути фрукти, ягоди або шоколад із вмістом какао щонайменше 85%.

Ще одне важливе правило – їсти поволі, адже сигнал про насичення потрапляє у мозок лише через 20-30 хвилин.

Фізична активність

Щоб досягти бажаного результату, треба приділити увагу і фізичним вправам, щодня збільшуючи навантаження.

– Упродовж дня треба виділяти мінімум півгодини на тренування – саме за такий час починається спалювання жиру. Бажано, щоб це були вправи на різні групи м’язів, – розповідає Оксана Скиталінська.

Найкращий варіант – зробити вранці перед сніданком зарядку, а основне тренування провести після обіду – до 19.00.

Найкраще після тренування піти на прогулянку, тоді енергія та калорії використовуються правильно, і цукор не перетворюється у жир.

Раз на тиждень можна зробити “розвантажувальний день“. Поснідати вдома, піти на цілий день на прогулянку чи у справах і вже ввечері знову поїсти.

Більше сну, менше стресу

Під час схуднення важливо також зменшити рівень стресу, адже він сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота.

Найпростіше, що можна зробити – покращити якість сну.

– Для хорошого сну важливо, щоб у кімнаті було повністю темно. За годину до сну краще відмовитися від гаджетів та прийняти теплий душ, – радить дієтолог.

Перед сном також піднімається рівень апетиту, тому на ніч можна випити зелений чай або трохи йогурту.

За словами спеціаліста, краще орієнтуватися не на кілограми, а на об’єми.

Ранкові ритуали

Правильно та гарно почати ранок – це запорука продуктивного дня. Тому варто взяти собі за звичку кілька пунктів.

Випити склянку теплої води. Зробити зарядку. Прийняти душ. Приготувати корисний сніданок.

Головне, щоб це все було систематично. Відмовитися від солодощів, харчуватися за режимом, багато рухатися, робити фізичні вправи та висипатися.

Разом ці прості правила допоможуть досягти бажаного результату.

Восени організм виснажується через брак поживних речовин та відсутність сонця, тому необхідно відновлювати його.

Рекомендації, які допоможуть залишатися здоровим та урізноманітнити осіннє харчування, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

