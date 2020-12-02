60-річна модель Sports Illustrated Керол Альт розкрила секрет молодості

Керол Альт виповнилося 60 років у вівторок, і вона розкрила свої секрети, як залишатися у формі протягом усього життя.

Колишня модель Sports Illustrated зізналася, що “вся справа в тому, що ви їсте”, і що вона трималася “подалі від ГМО і живила мозок хорошими жирами”.

Альт розповіла, що вона ніколи не потрапляла на гачок модних дієт, таких як “дієти з низьким або нульовим вмістом жиру”, тому що коли люди “прибирають жир, вони додають цукор”.

Замість цього автор кулінарної книги вважає, що потрібно їсти натуральні жири, такі як оливкова олія та авокадо. Це дуже добре позначається на шкірі, волоссі та нігтях, пояснила модель.

– Чи знаєте ви, що ви можете випити тонну води, але почуватися зневодненою, тому що ви не їсте достатньо хороших жирів? – зазначила вона.

Хоча Альт любить спітніти, вона вважає за краще, щоб тренування були простими і швидкими.

– Щодня потрібно робити потроху, інакше у вас буде все боліти, і ви не захочете робити це знову наступного дня, – вважає колишня модель Sports Illustrated.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carol Alt | Model • Actress ⭐️ (@modelcarolalt)

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Фанатка фітнесу Шейла Кісс вважає інакше

Ще одна красуня, якій вже за 60, Шейла Кісс вважає запорукою “вічної молодості” інтенсивні тренування в залі.

Жінка – справжня фанатика фітнесу: вона дотримується суворих тренувань, витрачаючи на це дві години шість днів на тиждень.

Фото: modelcarolalt