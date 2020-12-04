Поки немає однозначної відповіді на запитання, чи можуть люди, яких вакцинували від коронавірусу, переносити вірус і заражати навколишніх.

Генеральний директор компанії Pfizer, розробника вакцини проти Covid-19, Альберт Бурла не зміг відповісти на нього.

– Це питання ще потрібно вивчити. Ми нині не впевнені у цьому, – прокоментував Альберт Бурла.

Читайте: Вакцина проти Covid-19 буде в Україні у березні-квітні 2021 року – Степанов

Саме компанія Pfizer спільно з BioNTech заявила про ефективність своєї речовини проти коронавірусу у понад 90% випадків.

Вакцина проти коронавірусу

Кілька компаній заявили про успіхи у розробці вакцини проти коронавірусу, серед них Pfizer і BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Водночас представники Moderna повідомили, що завдяки їхній речовині в організмі людини протягом трьох місяців виробляється потужний імунітет до вірусу.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NBC