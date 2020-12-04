Крок 1. Міряємо температуру
Згідно із загальними рекомендаціями, якщо термометр показує 38-38,5°C, таку температуру тіла потрібно збивати. Але важливо також звертати увагу на самопочуття і загальний стан. Тому якщо ви дуже погано почуваєтеся, можна збивати температуру від 37,5°C.
Якщо на термометрі 37°C, то пити жодних ліків не потрібно.
Крок 2. Повідомляємо лікарю
Про високу температуру 38-39°C сімейному лікарю потрібно повідомити відразу, особливо якщо є інші супутні симптоми.
Якщо вона тримається на рівні 37-37,2°C, то можна не повідомляти, але пити багато рідини.
Крок 3. Приймаємо ліки
Щоб збити високу температуру у дорослих, використовуються два препарати, які у світі визнані відносно безпечними, – парацетамол та ібупрофен.
Приймати їх потрібно тільки після того, як прочитаєте інструкцію. Оскільки дозування препарату залежить від різних факторів – віку, ваги тощо.
Не можна збивати температуру анальгіном та антибіотиками.
Крок 4. П’ємо багато води і збалансовано харчуємось
Щоб збити температуру в домашніх умовах, отримати необхідний результат від ліків і зменшити інтоксикацію організму, потрібно пити багато води.
Оскільки під час температури хворий активно пітніє і втрачає вологу з організму, допускати зневоднення в жодному разі не можна.
Здорове харчування також має значення, тому до раціону потрібну внести фрукти та овочі.
Крок 5. Дотримуємося постільного режиму і провітрюємо приміщення
Якщо у людини підвищена температура, то вона повинна залишатися вдома, в жодному разі не можна перебувати серед людей. Але варто зауважити, що під час постільного режиму не потрібно закутуватися у всі ковдри, які тільки є вдома.
Значне потовиділення у хворого спостерігається, коли температура знижується. Вкриваючись якомога тепліше, ви, навпаки, заважаєте цьому процесу. Тому потрібно підтримувати оптимальну температуру в кімнаті і провітрювати приміщення.