PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Чим збити температуру в дорослих та які ліки приймати – інструкція
Факти / Lifestyle
Чим збити температуру в дорослих та які ліки приймати – інструкція

Чим збити температуру в дорослих та які ліки приймати – інструкція

Коли у людини підвищується температура у сезон захворюваності на грип, застуду та різні гострі респіраторні вірусні інфекції, то зазвичай виникає єдине бажання – випити ліки і збити її до норми 36,6°C.

Але просто придбати препарат в аптеці недостатньо. Адже, можливо, вам не те що не потрібно, а й не можна цього робити.

Факти ICTV поспілкувалися з сімейним лікарем Дариною Дмитрієвською і розповідають, чим збити температуру дорослому, коли це потрібно робити і які ліки приймати.

Крок 1. Міряємо температуру

Згідно із загальними рекомендаціями, якщо термометр показує 38-38,5°C, таку температуру тіла потрібно збивати. Але важливо також звертати увагу на самопочуття і загальний стан. Тому якщо ви дуже погано почуваєтеся, можна збивати температуру від 37,5°C.

Якщо на термометрі 37°C, то пити жодних ліків не потрібно

Крок 2. Повідомляємо лікарю

Про високу температуру 38-39°C сімейному лікарю потрібно повідомити відразу, особливо якщо є інші супутні симптоми. 

Якщо вона тримається на рівні 37-37,2°C, то можна не повідомляти, але пити багато рідини. 

Крок 3. Приймаємо ліки

Щоб збити високу температуру у дорослих, використовуються два препарати, які у світі визнані відносно безпечними, – парацетамол та ібупрофен.

Приймати їх потрібно тільки після того, як прочитаєте інструкцію. Оскільки дозування препарату залежить від різних факторів – віку, ваги тощо. 

Не можна збивати температуру анальгіном та антибіотиками.

Крок 4. П’ємо багато води і збалансовано харчуємось

Щоб збити температуру в домашніх умовах, отримати необхідний результат від ліків і зменшити інтоксикацію організму, потрібно пити багато води.

Оскільки під час температури хворий активно пітніє і втрачає вологу з організму, допускати зневоднення в жодному разі не можна.

Здорове харчування також має значення, тому до раціону потрібну внести фрукти та овочі

Крок 5. Дотримуємося постільного режиму і провітрюємо приміщення

Якщо у людини підвищена температура, то вона повинна залишатися вдома, в жодному разі не можна перебувати серед людей. Але варто зауважити, що під час постільного режиму не потрібно закутуватися у всі ковдри, які тільки є вдома. 

Значне потовиділення у хворого спостерігається, коли температура знижується. Вкриваючись якомога тепліше, ви, навпаки, заважаєте цьому процесу. Тому потрібно підтримувати оптимальну температуру в кімнаті і провітрювати приміщення

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка