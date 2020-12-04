Чим збити температуру в дорослих та які ліки приймати – інструкція

Коли у людини підвищується температура у сезон захворюваності на грип, застуду та різні гострі респіраторні вірусні інфекції, то зазвичай виникає єдине бажання – випити ліки і збити її до норми 36,6°C.

Але просто придбати препарат в аптеці недостатньо. Адже, можливо, вам не те що не потрібно, а й не можна цього робити.

Факти ICTV поспілкувалися з сімейним лікарем Дариною Дмитрієвською і розповідають, чим збити температуру дорослому, коли це потрібно робити і які ліки приймати.