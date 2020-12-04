Вакцина проти Covid-19 від компанії Moderna змушує імунну систему людини виробляти потужні антитіла протягом щонайменше трьох місяців, але вводити її треба двічі.

Такі результати показало останнє дослідження фармацевтичної компанії.

Під час досліджень вчені вивчили імунну реакцію 34 дорослих учасників дослідження різного віку з першого етапу клінічних випробувань.

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Кількість вироблених після застосування вакцини антитіл з часом трохи зменшилася, проте їхня кількість залишається високою в усіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації.

Вакцину компанії Moderna вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Вакцина Moderna

30 листопада фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина має ефективність 94,1%. Крім того, виробник стверджує, що під час лікування тяжких хворих вона може бути ефективною на 100%.

Під час проведення випробувань добровольці, які отримали препарат, не захворіли на коронавірус.

У зв’язку з цим Дональд Трамп закликав швидко затвердити вакцину Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA).

Джерело: Moderna