Більшість людей у світі залишаються сприйнятливими до коронавірусу, попри наявність імунітету у тих, хто вже перехворів.
Про це під час брифінгу 7 грудня повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус.
– Велика частина населення планети залишається сприйнятливою до зараження коронавірусом, – заявив Тедрос Гебреісус.
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Водночас представники організації чекають початку вакцинації, проте вважають, що вакцина буде ефективною проти коронавірусу лише разом з протиепідемічними заходами.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/xXwT2pHqIK
— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 7, 2020
Новий рік на карантині
У ВООЗ озвучили поради, як безпечно зустріти Новий рік під час пандемії коронавірусу.
В організації закликають не планувати жодних подорожей і уникати ТРЦ.
Детальніше про карантин на Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ВООЗ