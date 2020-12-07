Більшість людей у світі залишаються сприйнятливими до коронавірусу, попри наявність імунітету у тих, хто вже перехворів.

Про це під час брифінгу 7 грудня повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус.

– Велика частина населення планети залишається сприйнятливою до зараження коронавірусом, – заявив Тедрос Гебреісус.

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Водночас представники організації чекають початку вакцинації, проте вважають, що вакцина буде ефективною проти коронавірусу лише разом з протиепідемічними заходами.

Новий рік на карантині

У ВООЗ озвучили поради, як безпечно зустріти Новий рік під час пандемії коронавірусу.

В організації закликають не планувати жодних подорожей і уникати ТРЦ.

Детальніше про карантин на Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ