Діти можуть легше переносити коронавірус, у деяких навіть не фіксуються симптоми, однак це не означає, що хвороба пройде безслідно для них.

Малюкам також загрожують ускладнення від Covid-19, навіть якщо захворювання у них проходило безсимптомно.

– У нас було десять дітей, які мали ускладнення у вигляді синдрому Кавасакі. Спочатку у них ПЛР-тест був негативний, а під час обстеження ІФА на антитіла виявили імуноглобуліни G, – поділилася досвідом лікування хворих дітей керівник львівського Охматдиту Олександра Бурда.

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Через це потрібно уважно стежити за дотриманням дитиною протиепідемічних заходів. Під час фіксування симптомів хвороби одразу ж звертатися до лікаря.

Запобігти ускладненням можна також за допомогою ІФА-тесту, який покаже, хворіла дитина чи ні.

Коронавірус у дітей

Лікар Євген Комаровський назвав симптоми коронавірусу у дітей. За його словами, малюки частіше легше переносять хворобу.

Однак у них можуть фіксуватися нетипові симптоми захворювання, серед яких блювота і діарея.

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