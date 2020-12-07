Залишилося не так багато часу до новорічних та різдвяних свят, святкування яких потрібно правильно спланувати, щоб убезпечити себе в умовах поширення коронавірусу.

– Пандемія Covid-19 змінить спосіб нашого святкування, але це не означає, що ми не можемо святкувати. Зміни, які ви внесете, залежатимуть від того, де ви живете. Завжди дотримуйтеся місцевих або національних протиепідемічних правил, – закликав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус.

Ось декілька порад від ВООЗ щодо того, як безпечно зустріти новорічні та різдвяні свята.

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Не подорожувати

Гебрейесус порадив залишитися на свята вдома, якщо немає нагальної необхідності здійснити поїздку до родичів чи друзів.

Він закликав відзначати свята о колі рідних та не йти після 00.00 1 січня святкувати у гості до різних людей.

Уникати ТЦ

Генеральний директор ВООЗ порадив уникати велелюдних торгових центрів чи йти за покупками не у пікові години.

Найкраще перейти на онлайн-шопінг, якщо така можливість є, додав Ґебреєсус.

До слова, Факти ICTV зібрали список сервісів, завдяки яким можна замовити продукти і подарунки з доставкою додому.

Захищати себе

Очільник ВООЗ нагадав про маски, соціальну дистанцію та дезінфекцію рук під час користування громадським транспортом.