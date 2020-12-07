Вакцина проти коронавірусу буде доступною кожному громадянину США до другого кварталу 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я і соціальних служб країни Алекс Азар.

У країні покладають великі надії на речовину, завдяки якій країна збирається повернутися до нормального життя.

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Ці терміни вважають цілком реалістичними. У країні очікують, що вже наступного року стадіони країни будуть переповненими.

Вакцина проти коронавірусу

Після тривалої розробки вакцини проти коронавірусу восени низка фірм заявила про перші успіхи.

У США, Європі готуються вакцинувати людей, у пріоритеті – медики і пенсіонери.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Axios