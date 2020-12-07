Вакцинація від коронавірусу може стати важливим кроком у боротьбі проти пандемії. Тому учені почали активно шукати вирішення проблеми. У протистояння вступили найвідоміші фармацевтичні компанії.

Першим про успіх заявив американський гігант Pfizer, який розробив вакцину у тандемі з німецькими вченими. Наступною була інша американська фармкомпанія Moderna. А згодом і британо-шведська AstraZeneca разом із Оскфордським університетом також відрапортувала про готовність вакцини.

Загалом принцип дії у всіх однаковий – після щеплення у людини мають виробитись антитіла, які і будуть захищати організм. Проте у них різні умови зберігання. Для Moderna достатньо -20 градусів, а для Pfizer потрібно аж -70 градусів.

Тому логістичні компанії вже розгорнули будівництво цілих морозильних ферм. Зокрема, у Нідерландах та США. В Україні ж у МОЗ запевняють, що холодильники, що витримують температуру до -20 градусів є. А для підтримки нижчих температур вітчизняні українські компанії експериментують із сухим льодом.

Проте не вирішеним питанням ще залишається, наскільки довго вистачатиме вакцинації. Різні учені кажуть про термін півроку або рік. Американська ж Moderna заявила, що її вакцина дає імунітет на три місяці.

Поки фармацевтичні компанії продовжують удосконалювати свої препарати, країни вже вишукувались у чергу на поставки. Великобританія стане першою, де вже починається масштабна профілактична кампанія.

Проте науковці наголошують на тому, що першими вакцину отримають медики, люди похилого віку, поліція, пожежні та вчителі, а також ті люди, які взяли участь у фінансуванні розробки вакцин.

Україна наразі веде переговори з постачальниками вакцин – про терміни поставок та вартість. Зокрема, з компанією Pfizer. Але більше українські чиновники розраховують на безкоштовні дози від Глобального фонду доступу до вакцин від Covid-19. Від вакцини російського виробництва в Україні відмовились, оскільки ВООЗ не рекомендувала її.

Тим часом, фармацевтичні перегони тільки набирають обертів. Адже вакцинація – це не тільки боротьба за здоров’я, а й за великі гроші.

Але у МОЗ України також зазначають, що можливі проблеми у поставці партій вакцин.