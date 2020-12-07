ВООЗ обговорює інфікування Covid-19 здорових людей заради вакцини

У понеділок Всесвітня організація охорони здоров’я проводить обговорення щодо доцільності випробувань, в яких здорові молоді добровольці навмисно інфікуються коронавірусом, щоб пришвидшити розробку вакцини.

Деякі вчені застерігають від зараження добровольців вірусом, від якого не існує ліків, хоча існують методи лікування, які можуть допомогти пацієнтам.

Однак прихильники такої ідеї стверджують, що ризики Covid-19 для молодих і здорових мінімальні, а користь для суспільства висока.

Користь та етична сторона

Випробування на здорових людях, яких спеціально заражають, можуть дати результати швидше, ніж випробування вакцин, під час яких дослідники повинні чекати, поки учасники інфікуються в реальному світі.

Ці дослідження також можуть бути використані для порівняння кількох кандидатів на вакцину, розробки методів лікування та збору даних про негайні наслідки інфекції, що в іншому випадку було б важко.

Однак все ще залишається етична сторона питання.

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Випробування потрібні, незважаючи на успішність кандидатів

Прихильники випробувань із добровольцями заявили, що їхнє проведення все ще потрібне, незважаючи на нові дані про вакцини.

Уже відомо, що Pfizer, Moderna та AstraZeneca можуть у 2021 році створити достатню кількість вакцин для імунізації третини людства, а Велика Британія, наприклад, починає вакцинацію населення вже 8 грудня.

Проте випробування вакцини на людях, які не були інфіковані, можуть допомогти забезпечити достатню кількість вакцин для всього світу швидше, вважають прихильники такого методу.