У дітей до 3 років зубний біль найчастіше пов’язаний із природним процесом росту зубів. Іноді він може супроводжуватися жаром, набряком ясен, дискомфортом.

У цій ситуації дитині допоможуть спеціальні іграшки, які вона гризтиме і так полегшуватиме біль. Лікар Тетяна Чопей радить спеціально підібрати такий предмет, а не дозволяти дитині кусати що-завгодно. Також потрібно стежити за його чистотою.

Крім цього, можна робити масаж за допомогою серветки, змоченої у холодній воді.

Самостійно давати дитині у цьому віці різні жарознижувальні і знеболювальні фахівець не радить. У разі ускладнень слід звертатися до стоматолога.