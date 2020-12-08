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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Що робити, якщо у дитини болять зуби

Що робити, якщо у дитини болять зуби

Зубний біль загрожує навіть найменшим дітям. З проблемами порожнини рота малюки починають стикатися з моменту появи перших зубів і протягом подальшого життя.

Біль може бути пов’язаний з природними процесами. Або ж його можуть викликати різні захворювання.

Про причини зубного болю у дітей і як з ним боротися Фактам ICTV розповіла лікар-стоматолог Тетяна Чопей.

Причини зубного болю у дітей

  • Ріжуться зуби.
  • Захворювання зубів – карієс, пульпіт, періодонтит.
  • Біль після видалення зуба.
  • Захворювання слизової – стоматит, гінгівіт, потрапляння частинок їжі в порожнину між зубами.

Зубний біль у дітей до 3 років: що робити

У дітей до 3 років зубний біль найчастіше пов’язаний із природним процесом росту зубів. Іноді він може супроводжуватися жаром, набряком ясен, дискомфортом.

У цій ситуації дитині допоможуть спеціальні іграшки, які вона гризтиме і так полегшуватиме біль. Лікар Тетяна Чопей радить спеціально підібрати такий предмет, а не дозволяти дитині кусати що-завгодно. Також потрібно стежити за його чистотою.

Крім цього, можна робити масаж за допомогою серветки, змоченої у холодній воді.

Самостійно давати дитині у цьому віці різні жарознижувальні і знеболювальні фахівець не радить. У разі ускладнень слід звертатися до стоматолога.

Зубний біль у дітей від 3 до 6 років: що робити

У цьому віці діти вже можуть страждати від карієсу, який провокує неправильний догляд за порожниною рота або ж харчові звички – зловживання солодким.

Під час появи перших ознак Тетяна Чопей радить негайно звертатися до лікаря і не запускати захворювання.

За її словами, попри те, що це молочні зуби, які випадуть, проблеми можуть перейти на корінь зуба і надалі викликати проблеми вже у дорослої людини.

Починаючи з появи першого зуба, за порожниною рота дитини потрібно стежити і раз на півроку водити малюка до стоматолога.

Зубний біль у дітей від 6 до 14 років: що робити

У цьому віці у дитини зубний біль також можуть спричинити захворювання – карієс, пульпіт.

Допоможуть подолати проблему правильні харчові звички, догляд за порожниною рота і візити до лікаря.

Також з 6 років у дитини починають випадати молочні зуби і рости основні. Найчастіше цей процес проходить безболісно, але можуть бути й ускладнення. Вже за перших скарг дитини слід звернутися до фахівця.

Важливо стежити, щоб випадання зубів проходило вчасно. Якщо є затримка, варто показати дитину лікарю.

Зубний біль у дітей від 14 років: що робити

У підлітків з уже сформованим зубним рядом біль найчастіше пов’язаний із захворюваннями зубів.

Батьки мають продовжувати регулярно показувати дитину фахівцеві і стежити за дотриманням правил гігієни рота.

Фото: Pixabay

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