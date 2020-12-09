Сильна геомагнітна буря очікується 9-11 грудня – астрономи

7 грудня Сонце викинуло плазму та радіацію, які, як очікується, потраплять в атмосферу Землі 9 грудня.

Плазма нині рухається до Землі і вдарить в атмосферу Землі в середу ввечері, що викличе невелику геомагнітну бурю, повідомляє Національна інформаційна служба з космічних даних про навколишнє середовище США.

У четвер, 10 грудня, якщо флуктуації магнітного поля продовжаться, може статися навіть сильна геомагнітна буря, яка протримається до 11 грудня.

У Німеччині навіть може спостерігатися північне сяйво.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Однозначної відповіді на питання про те, як впливають магнітні бурі на здоров’я людей і тварин, вчені не мають.

Деякі навіть вважають, що магнітні бурі діють позитивно, але найчастіше в такі години або дні погіршується самопочуття у так званих метеозалежних людей.

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Поради лікарів

Гіпертонікам в дні магнітних бур лікарі радять вживати побільше води, а від солі відмовитися, щоб рідина в організмі не затримувалася і не приводила до підвищення тиску.

А гіпотонікам можна прийняти тонізуючу настойку елеутерококу або лимонника

Також всім слід добре висипатися.

Джерело: NOAA

Фото: Depositphotos