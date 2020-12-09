Як доглядати за зубами дитини

Доглядати за зубами дитини потрібно з появи першого зуба, з самого дитинства привчаючи її піклуватися про стан порожнини рота.

Лікар-стоматолог Тетяна Чопей розповіла про правильний догляд за зубами малечі з найменшого віку.