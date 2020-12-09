Як доглядати за першими зубами у немовляти
Після появи перших зубів батьки повинні займатися гігієною рота дитини. Вже перші зубки можна акуратно чистити за допомогою марлі або серветок.
Також потрібно стежити за харчуванням дитини вже у перші роки життя і не привчати її до солодкого.
Батьки роблять величезну помилку, коли набирають у пляшечки солодкі рідини (компоти, чаї, молоко) і дають дитині пити, каже Тетяна Чопей. Ліпше, щоб дитина не зловживала солодощами з самого дитинства. Особливо небезпечно залишати дитину спати з пляшечкою.
Коли починати привчати дитину до чищення зубів
Привчати дитину до чищення потрібно з появою перших зубів. Лише спочатку доглядати за першими зубами повинні батьки, а пізніше дитина сама має чистити їх.
Власна щітка і паста мають бути у дитини з дворічного віку, а можна і раніше. Чищення має проходити в ігровій формі, а доочищати повинні батьки.
Дорослі мають допомагати дитині чистити зуби аж до 10 років. Діти можуть чистити і самі, але батьки повинні контролювати якість чищення, оскільки саме вони відповідають за здоров’я своїх дітей і стан їхніх зубів.
Як обрати зубну щітку і пасту для дитини
Зубну щітку і пасту краще підбирати з допомогою стоматолога. Це може стати нагодою для першого візиту до фахівця.
За словами Тетяни Чопей, вперше дитину до стоматолога краще повести не після виникнення проблеми, а просто для знайомства і першого обстеження, щоб у подальшому це не викликало страху.
Якщо вибирати самому, то краще брати щітку з невеликою голівкою і м’якою щетиною. Можна обрати цікаву щітку, щоб дитина сприймала чищення зубів як гру.
Зубну пасту дитині краще купити окремо. Засоби для дітей більш щадні і мають не такий різкий смак.
Чи потрібно пломбувати молочні зуби
Стоматологи закликають ставитися до молочних зубах так само, як і до основних. Вони випадуть, але це не привід запускати їх.
Не варто допускати розвиток карієсу, який може призвести до інших ускладнень і захворювання кореня зуба. Це може відобразитися на стані основних зубів.
Нині стоматологи пломбують зуби навіть найменшим пацієнтам, робиться це акуратно і майже безболісно, каже Тетяна Чопей.
Чи потрібно дитині користуватися зубною ниткою і ополіскувачами
Зубна нитка призначена для очищення міжзубних проміжків. Користуватися нею потрібно, якщо у дитини зуби стоять щільно, і зубна щітка не зможе очистити цей простір.
Зубну нитку можна використовувати після появи молочних зубів у дитини для кращого очищення.
Повноцінно її бажано використовувати після прорізування перших постійних зубів.
Ополіскувач можна використовувати з шестирічного віку, коли дитині вже можна пояснити, що потрібно спльовувати.
Коли дитині ставити брекети
За наявності проблеми показувати дитину ортодонту можна з п’яти років. Він обстежить дитину і визначить лікування.
Саме в такому віці лікар може побачити перші ознаки захворювань і запобігти їм.
Також важливо виявити шкідливі звички, які впливають на формування зубощелепної системи, і усунути їх, тут нам знадобиться спільна робота з батьками та логопедом. У такому віці лікування проходить за допомогою пластинок, ортодонтичних апаратів, трейнерів, пристосувань для усунення шкідливих звичок.
Брекети за необхідності встановлюють після прорізування всіх постійних зубів, приблизно у 11-13 років. У цьому віці щелепа ще формується, і легше виправити патологію.
У кожному віці лікар враховує всі фактори, які впливають на формування захворювання, збирає діагностику і складає індивідуальний план лікування.
Чим раніше звернутися до фахівця, тим легше пройде лікування. Найважче змінити ситуацію у дорослішому віці. Тоді лікарі працюють з уже сформованою проблемою, уточнює Тетяна Чопей.
Профілактика захворювання зубів у дітей
- Правильне харчування, мінімізація вживання цукровмісних продуктів.
- Щоденний догляд за порожниною рота.
- Візити до стоматолога раз на півроку.