Перехід шкіл та інших навчальних закладів на онлайн-навчання через коронавірус може негативно позначитися на психологічному здоров’ї дітей.

Оскільки діти і підлітки особливо вразливі до психосоціальних наслідків пандемії. Оскільки дитинство і підлітковий вік є критичними періодами поведінкового і соціального розвитку.

– У підлітковому віці взаємодія з однолітками особливо важлива. Заходи, спрямовані на стримування зараження коронавірусом, скорочують можливості дітей і підлітків взаємодіяти з однолітками, що може вплинути на психологічне здоров’я, – зазначив фахівець ВООЗ у сфері психоактивних речовин і адиктивної поведінки Володимир Позняк.

Читайте: Слів буде замало: як пояснити дитині, навіщо носити маску

За словами експерта, з одного боку, доступ до цифрових технологій може пом’якшити деякі негативні наслідки за рахунок того, що молодь може спілкуватися з друзями онлайн. Крім того, тривале перебування вдома розширює можливості для того, щоб діти більше часу проводили з батьками і рідними.

Але, з іншого боку, соціальна комунікація через інтернет пов’язана з певними ризиками. Однак довгострокові наслідки ще потрібно дослідити.

Під час дистанційного навчання батькам доводиться виконувати обов’язки не лише мами і тата, а й вчителів або вихователів.

Як організувати навчання дитини вдома, мотивувати дитину і створити здорову атмосферу – читайте у нашому у матеріалі.