Втрата нюху – найтиповіший симптом коронавірусу. Водночас хворі можуть відчувати його повну втрату або ж ослаблення. Також може зникати здатність відчувати смак.

Доктор Євген Комаровський розповів, як відновити нюх і виживати без здатності відчувати запахи.

– Безповоротної втрати нюху під час коронавірусу не відбувається. Він обов’язково повернеться. Комусь пощастить, і все налагодиться за два тижні, комусь не пощастить – і він повернеться за кілька місяців, – заспокоює Євген Комаровський.

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Підтримка слизових

Під час втрати нюху важливо підтримувати нормальний стан слизових оболонок. Для цього необхідно:

не допускати сухого повітря, перегріву;

пити багато рідини;

спати у чистих кімнатах з нормальною температурою і вологістю.

Як тренувати нюх

Водночас можна проводити тренування нюху, однак ефективність цих дій поки не доведена науковцями.

– Можна нюхати ефірні олії, їх чотири – лимон, гвоздика, троянда й евкаліпт. Потрібно накапати масло на ватний диск і робити короткі вдихи, намагаючись відчути запах. Робити це кілька разів на день, – розповідає Євген Комаровський.

Лікування втрати нюху

Вилікувати втрату нюху не можна. За словами лікаря, обговорюється використання протизапальних гормонів, але їхня ефективність не підтверджена.

– Всередину приймати такі гормони категорично не можна, місцево – можна спробувати у деяких випадках, – продовжує Євген Комаровський.

Однак це варто обговорювати з лікарем.

Інші причини втрати нюху

Євген Комаровський каже, що нюх може зникнути і з інших причин, серед яких:

травми;

пухлини;

запальні процеси в головному мозку.

Як виживати під час втрати нюху

Втрата нюху може загрожувати життю людини, говорить лікар. Це пов’язано з тим, що за допомогою нюху людина визначає якість продуктів.

– Я вас дуже прошу: вивчайте терміни придатності і дивіться на упаковки. Крім того, дайте понюхати їжу тому, хто не втратив нюх, – коментує він.

Крім того, людина не може відчувати запах диму і газу, що може загрожувати так само й життю інших.

– Нині, коли опалювальний сезон, потрібно встановити датчики диму і датчики газу. Це дуже важливо, – підсумовує Комаровський.

Комаровський про коронавірус

Євген Комаровський озвучив прогноз, що пандемія коронавірусу може тривати до кінця 2022 року.

Він пов’язує перемогу над вірусом або з виробленням колективного імунітету, або з появою вакцини.

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Джерело: Євген Комаровський